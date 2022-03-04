0845:半島電視台報導，烏克蘭安赫德鎮（Energodar）鎮長證實，在俄軍猛烈砲擊下，歐洲最大核能發電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠稍早起火，現場監視器畫面顯示，彈藥擊中電廠後炸出火花，黑煙不斷竄出。

⚡️This is what the situation at the #Zaporizhzhia NPP looks like right now pic.twitter.com/1q5qguBMLs — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

0804:普丁再曝「俄烏永遠一家人」 烏總統要普丁親自談判

綜合半島電視台、新德里電視台（NDTV）報導，俄羅斯總統普丁昨（3）日在電視直播的國安會議開場中宣稱，侵略烏克蘭的行動正「嚴格」按照計畫進行，他說俄羅斯正在根除烏克蘭的「新納粹份子」，強調自己「永遠不會放棄俄羅斯人與烏克蘭人本是同一民族的信念」。

半島電視台記者賈巴里（Dorsa Jabbari）評論，普丁的發言是要說服俄羅斯民眾一切絕對仍「按照計畫進行」。

他更盛讚俄羅斯士兵展現的勇氣有如「真正的英雄」，重申俄軍正在烏克蘭打一場好仗，出兵的的目的是為了確保國家安全。

另外烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨日在記者會上再度向普丁喊話，要普丁親自出面直接談判，強調這才是結束戰爭的「唯一方式」。

他也向西方國家喊話，「如果你們沒有能力關閉領空，那就給我戰機！」他強調如果烏克蘭淪陷，拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞就會是下一個目標。