圖為烏克蘭人正逃往鄰國避難。(圖/路透社)

俄羅斯入侵烏克蘭所引發的戰事持續延燒，引發美、英等國家啟動貿易制裁。政治大學民族學系教授趙竹成接受港媒訪問時表示，美國不斷加大壓力制裁俄羅斯，受傷最重的除了俄羅斯以外，第二個就是歐盟，「你看美國那種姿態跟力道，是完全不管歐洲朋友的利益。」

研究專長包括歐亞民族現況、俄國及中亞民族問題、俄國政府與政治的趙竹成，4日接受《中評社》訪問時表示，烏東兩共和國在法理上、國際法認知上還是烏克蘭的，但烏克蘭現在看來，根本就不是主權完整的國家了，這個國家不知道以後該怎麼辦，如果烏克蘭節節勝利，何必還要外國人來幫他打仗？而打仗打幾天了，也沒有哪個國家派兵幫你，烏克蘭能夠撐到何時？

趙竹成分析，現在情況已經很明顯了，烏克蘭獨自一個國家作戰，未來還是一個國家作戰。他認為，北約跟歐盟經過這次事件後可能會重新再思考，像是法國總統馬克宏過去就曾說北約是腦死狀態，至於北約為何在烏克蘭事件無任何實際作為？就是因為北約實際上並不是歐洲的部隊，北約部隊是美國的部隊，所以歐洲在烏克蘭事件，軍事上根本沒有自己的主動權，處處必須聽美國的，美國總統拜登很早就說烏克蘭不是北約成員，美國不會派兵，這樣北約根本沒有效，這對那些加入北約的小國來說，心裡會怎麼想？

另外，趙竹成指出，美國不斷加大壓力要制裁俄羅斯，可是明顯看出受傷最重的除了俄羅斯以外，第二個就是歐盟，因為歐盟跟俄國有很深的貿易往來，特別是能源往來，且俄國跟歐洲的金融機構彼此交叉持股還有互相投資，這樣一搞的話，傷最重的除了俄國就是歐洲。