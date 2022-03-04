昨日(3/3)全台無預警大停電，範圍廣大，包含雙北、台中、台南、高雄各地區都停電或跳電，原因為高雄興達電廠開關場設備故障，直至昨晚10點多才全數復電，造成民眾不便與商家損失，大停電相關事件引發各界關注，包含遠居香港的絕美主播陳柔安也很關心，第一時間就發文，直呼電力真是太重要了。

外型清新甜美的主播陳柔安，去年底歡慶33歲生日時，宣布了結婚喜訊，透露其實已秘婚1年之久，她與香港籍男友穩定交往，早在2019年就有成家的想法，無奈接連遇上香港社會動盪、疫情爆發，婚事一再延宕，直到2020年終於完婚，消息藏了1年她才找到機會公開，陳柔安婚後跟老公定居香港。

昨天一早全台無預警大停電，陳柔安連忙上臉書發文激喊：「「蛤～停電？」，並問候眾人：「你們也有受影響嗎？」，隨文附上的是一張床照，陳柔安穿著男友size白襯衫，趴在床上看書，散發恬靜氛圍卻又帶點性感，畫面相當美麗。

由於陳柔安如今遠嫁香港，在她關心台灣的網友時，有人立刻反問：「香港也停電？」，有粉絲回應，停電停到大家都走出來外面聊天或散步，「有時候感覺這也是一種小確幸」，陳柔安也支持：「換個角度不同心情」，當然更多網友被她的美照驚艷，不禁讚嘆「看到妳，就有電了」、「電不只重要，也很神奇，我被妳的臉蛋電了好幾次」。