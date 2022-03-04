盧姓男子去年與一群友人到五星級酒店「文華東方酒店」開房間辦趴狂歡，見1名女性友人不勝酒力，在床上熟睡，一時「性」起，偷偷脫下女子內褲逞慾，結果女子因感覺下體有「異物」進出，馬上驚醒，發現自己下半身一絲不掛，盧男則在身旁，驚覺遭性侵，報警提告。台北地檢署調查時，盧辯稱酒醉去休息，否認性侵，但檢方因女子下體驗出盧男DNA，依乘機性交罪起訴盧男。

起訴指出，30多歲的盧男，去年7月31日與一群友人到豪華五星級的「台北文華東方酒店」10樓訂房辦趴，酒過三巡，1名女子因不勝酒力，而在該房的床上休息。

翌日清晨4時30分，盧男見該女子在床上熟睡，竟起色心，褪下她內褲，以生殖器性侵得逞，結果女子睡夢中感覺下體有「異物」進出，即驚醒坐起，發現自己未穿內褲，盧男則在她身旁，女子見狀大聲斥罵盧男，並打電話通知朋友到場，協助她報警提告。

檢方調查時，盧否認性侵，辯稱他酒醉去房間床上休息，不知發生何事，但檢方因女子下體驗出盧男DNA，不採信盧男說法，依乘機性交罪起訴盧男。