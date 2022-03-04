演藝圈夫妻檔侯昌明與曾雅蘭，結婚至今滿20周年，恩愛模樣讓人稱羨不已，不過她透露近來對於老公的話提出疑問時，不僅被翻白眼，還被用不耐煩的語氣回應，讓她氣到強忍住淚水，還好夫妻倆找到解決方法，才又和好如初。

曾雅蘭表示夫妻倆聊天時，由於老公講的過於冗長，讓她不得不提出疑問，沒想到反遭侯昌明翻白眼，更用不耐煩語氣回應：「他講得很清楚，是我聽不懂」，當下讓她氣到滿肚子怒火，甚至強忍淚水說：「請拿掉你的不耐煩，讓我消化一下」，接著要求冷靜5分鐘，想著侯昌明對自己的好後，又繼續聊著未聊完的事，強調：「從頭到尾沒有爭吵及不悅，就像沒事一般」。

曾雅蘭表示過去遇到同樣狀況，兩人絕對是互不相讓，甚至開始翻舊帳，沒有大吵一架是不會合好，接著以過來人經驗表示：「夫妻間沒有誰輸誰贏，只是我們要懂得從吵架中修改、調整自己，找到屬於雙方更好的相處模式」，強調夫妻相處秘訣就是「懂得尊重對方，對方才會尊重你」，畢竟結婚是一輩子不是一下子。

對此，網友紛紛留言：「彼此要互相修改和調整自己，但前提是對方也要配合，不然真的就是離婚一條路了」、「好有智慧吶，真的值得學習，現在離婚率真的太高了」、「夫妻之間的相處真的是一門很難的學問，互相尊重與包容⋯⋯這樣才能到一輩子」。