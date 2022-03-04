已辭職的前南投地檢署檢察官王全中，任職期間替妹妹的刑事訴訟擔任辯護人，遭懲戒法院職務法庭第二審駁回上訴、判罰月俸3個月定讞，他主張第二審沒有言詞辯論逕為確定判決等理由，聲請釋憲，憲法法庭審查庭認定不符合規定，裁定不受理。

目前擔任律師的王全中，2012年任檢察官期間，在他妻子、岳母等 人所涉的行政訴訟中擔任代理人，引起爭議，經民眾檢舉，南投地檢 署依相關規定請他「促請注意」。

不料，2017年王在妹妹與他人糾紛引發的誣告、傷害及偽造文書等 訴訟案件，又再度以胞妹辯護人自居，積極參與訴訟，甚至為此多次 表明檢察官身分，並以具狀聲請交付審判，執行律師職務。

2020年由參審員共同組成懲戒法院職務法庭認為，檢察官代理家族成員參與訴訟，無論有無濫權或關說營私，都違反法官法及檢察官倫理規範，行為確有不當，判處任職時最後月俸給總額3個月的罰款，他上訴二審後遭駁回。

王全中主張《法官法》容許懲戒法院職務法庭第二審，可不經言詞辯論程序逕為確定終局判決，違反憲法正當法律程序原則、比例原則等，侵害人民受憲法保障之訴訟權等，聲請釋憲，並聲請停止執行懲戒處分。

憲法法庭由審判長蔡明誠大法官及大法官張瓊文、蔡宗珍組成的審查庭認為，有何牴觸憲法之處，聲請不合規定裁定不受理，暫時處分之聲請失所依附，應併予駁回。