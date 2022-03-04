小編今天（4日）精選5件不可不知的國內外財經大事。航運股超級財報周下周起登場，高殖利率題材吸「金」，吸引買盤提早卡位財報行情，長榮3日股價160.5元再創波段新高，年後漲幅42％，陽明、萬海年後漲幅逾26％、23％。法人估貨櫃三雄去年EPS約42～47元，按配息率四成計算，現金股利估16～18元，殖利率估9％～14％，帶動長榮、陽明3日成交量與成交值都名列台股前五大個股，合計兩者單日成交值逼近500億元。

【1】航運超級財報周 未演先轟動

貨櫃三雄去年有望海賺逾5,000億元，法人估，合理配發率若以四成計算，現金股利上看2,000億元，其中陽明被視為有條件配發高股利的船公司之一，法人分析，除了考量陽明10年未分發股利，還有年底選舉將至等因素。

近期法人陸續推出報告，預估長榮2021、2022年EPS分別為46元、70元，預估陽明2021、2022年EPS分別為47元、65元，預估萬海2021、2022年EPS分別為42元、70元。

【2】16檔缺電概念股夯爆 這檔法人掃貨上萬張

全台大停電，缺電概念股得利！全台3日上午9時許大停電，北中南均傳災情，衝擊台股，惟資金也「眼明手快」，隨即看準缺電題材，湧進不斷電系統（UPS）、風電及太陽能等題材股。盈正強拉漲停、碩天勁揚逾半根停板，太陽能廠安集則飆漲逾7％，達能、碩禾也「電力十足」。

【3】受夠跳電又停電 科技廠搶買UPS、發電機

去年以來跳電、停電事件頻傳，今年3月才過3天、就已經跳了三次電。科技大廠直言很無奈，去年就已經配合政策降載，面對缺電問題只能買UPS不斷電系統和發電機因應。不過現在大家都在搶UPS和發電機，現在下訂單，發電機可能要明年初才能安裝上線。

【4】投資型保單連到俄羅斯基金 三大處理方向

針對投資型保單連結到俄羅斯基金，壽險公會在金管會指示下，近日已緊急了解並討論處置方式，由於投資型保單契約訂有「特殊情況處理機制」，即有不可抗力、各國政府命令、當地市場暫停交易、無從受理申購或贖回等特殊情事時，壽險公司依契約條款不負擔利息、未來依恢復交易或計算淨值時的價格計算保單相關價值。

【5】美歐出口制裁 擴及白俄羅斯

隨著烏俄戰爭邁入第二周，俄軍傷亡人數近2,000人。美國與歐洲宣布將制裁範圍從俄羅斯延伸到白俄羅斯，但俄羅斯依舊無意停火。俄軍攻下烏克蘭南部大城赫爾松（Kherson）後，又連日空襲第二大城哈爾科夫（Kharkiv），所幸當地軍隊守住前線。