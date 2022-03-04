富采投控(3714)首季因為傳統淡季、2月工作天數少，營收、獲利恐季減個位數下滑，毛利率、稅前獲利挑戰維持上季一致，而第二季則可望上揚表現。控股公司的稅制、費用率問題正解決當中，公司也持續優化產品組合，優化財報，未來幾年也將投入資源在新興技術強身健體。

Mini LED需求仍持續暢旺，富采為蘋果(Apple)主要Mini LED晶片供應商，但供應鏈人士消息傳出大陸競爭對手大廠三安光電近期獲得蘋果認證，預估最快在下季加入供應行列，恐將釀低價搶單，富采董事長李秉傑表示，Mini LED應用、需求、技術日漸增加，並不擔心品牌有第二供應商，市場都會有其他競爭對手，目前大客戶拉貨狀況不變，公司除了經驗累積、讓品質良率和技術來說話之外，也擴增mini LED產能，今年透過移轉大陸LED產能，全年擴產幅度拚達5成，而李秉傑也強調，富采目標產能訂在全球需求的5、6成左右，面對競爭者才能避險，假如真的大規模擴產，低價搶單問題才可能會浮現。公司也將持續優化產品組合，擴大產能應用於如TV等來應戰。

目前富采Mini LED年產能約120萬片(4吋廠)，富采財務長張博儀表示，今年六月底年產能將擴大至每個月150萬片，由於Mini LED能應用在許多IT品上，新擴增將主打非蘋、顯示器市場需求。

富采董事長李秉傑也提到，力拓第三代半導體布局，未來將晶成半導體由晶電子公司(孫公司)轉變成富采投控子公司，到時將形成晶電、隆達、晶成三強鼎立的局面。

富采子公司晶元光電以新台幣6.1億元取得松瑞藥(4167)竹南科學園區科技廠房，其座落苗栗縣竹南鎮科研路27號之建物，建物面積約8297坪，公司表示，買廠目的是因為空間有些限制，以及看好之後micro LED強勁需求，提早布局，買下後需重新設計、改建，時間較長，為兩三年後布局，產能增加來支撐營收。

富采今年資本支出預計55億元，略高於去年47億元，包括上述買廠。紅光方面今年就增加15億元擴產，先布局明年需求強勁成長，該貢獻明年會較顯著，其中10億元則強化化合物。