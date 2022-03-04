台灣證券交易所ETF標的指數資格認可會議，審議通過兆豐投信申請「洲際交易所半導體指數(ICE Semiconductor Index)」資格認可。

證交所表示，根據送件資料顯示，「洲際交易所半導體指數(ICE Semiconductor Index)」係由ICE Data Indices LLC所編製及維護。該指數自6個美國交易市場上市有價證券中，先挑選在ICE統一行業分類架構下分類為半導體行業股票，再經市值及流動性標準篩選後，依照調整後流通市值選取前30檔成分股加權計算而成，現有成分股計30檔。

此外，證交所指出，由新光投信募集發行「新光台灣半導體30，證券代碼：00904)受益憑證，將於3月7日正式掛牌上市。

根據送件資料顯示，該檔ETF標的指數為「台灣指數公司台灣全市場半導體精選30指數」，是以「台灣指數公司台灣全市場半導體指數」為母指數，篩選發行市值前30大股票，指數採自由流通市值加權方法計算，以表彰台灣半導體業代表性公司表現。