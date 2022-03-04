達亞(6762)桃園市蘆竹南山新廠昨(3)日舉行動土典禮，預計將在2023年首季完工、第2季啟用，此廠完工後，公司產能最高可望擴增10倍。

達亞專精於二類及三類醫療器材產品的開發及製造，累計超過5800件醫療器材產品關鍵零組件生產經驗。據2022年2月瑞士信貸的美國醫材產業報告指出，2022年1月美國因Omicron疫情肆虐，造成新冠肺炎患者佔醫院病床比例達到20%，可執行手術量能降至80.5%；而隨著疫情趨緩，美國新冠肺炎患者佔病床比例降至6.4%，可執行手術量能亦拉升至92.9%，因此預期在疫情影響淡化下，原本因疫情延後而積累的手術量將逐步釋放，並進一步推升醫材產品需求。

此外，隨著精準醫療手術崛起及醫療市場趨勢所帶動的數位微創手術平台、因肥胖疾病及糖尿病帶動的手術治療及隨身監控產品、高齡人口數量攀升使得心血管疾病盛行率逐年增加，其衍生的醫療照護市場規模龐大，帶動相關醫療器材的需求。

據瑞士信貸的報告指出，數位微創手術平台、糖尿病管理及心臟手術類醫材將是醫材成長的三大族群，2018 年~2025 年將可增加300億美金銷售量，CACR更高達17%，達亞成功佈局，切入三大族群的領導廠商供應鏈，參與產品前期開發，此次看準三大領域的長期發展趨勢，因此新建南山新廠，以因應未來開發及量產需求。

達亞指出，公司深刻體認到推動智能自動化工廠在未來的重要性，新建南山新廠結合德國及國內專業團隊共同合作，以智能工廠模式規畫建置，將達亞國際累積10多年對醫材的材料特性及製程經驗，透過參數配置結合大數據分析，並導入AI人工智慧方法學習，將開發與製造經驗技術自動化，亦建置完整醫療器材所需的軟體確效能力，共同打造符合美國FDA規格的高階醫療器材製造智能工廠。