台泥(1101)旗下子公司台泥儲能與7-ELEVEN合作，打造結合綠能、儲能與充電服務的新世代充電站，啟動「新能源新生活」。

台泥儲能充電服務第一站從花蓮最熱門的景點「台泥DAKA」出發，為東部首座提供所有電動車充電規格，並結合儲能設備、可依尖離峰調節用電需求的環保節能充電站，更設置全台第一座純綠電「24K GREEN」充電樁，100%由「DAKA和平花」太陽能供電與儲存，未來計畫引進風機，期逐步創造全綠電充電場域。

台泥董事長張安平說，昨日西部的停電，很清楚了解到能源在現在文明生活的重要性，它的穩定性跟未來性，我們必須從一個征服自然的心態，改變成與自然共存，而世界上雖然有遠處的戰爭，我們在花蓮的和平，以寧靜安和的心瞭望未來。

張安平指出，台泥DAKA的三朵和平花(太陽能)，每天迎接東海岸日出，迎接永續循環與綠色生活。有了和平花，台泥才能在DAKA園區，種下24K Pure Green充電樁。DAKA的24K Green就是充電，休閒，慢活。目前人類仍舊無法有足夠乾淨的能源來滿足我們的需求，節能是最好，最快的方法來平衡現在能源的缺口。節能，儲能，創能，將會是現在開始，最重要的產業關鍵。Earth Helper，是每一個人共享一個地球，基本的生活態度。

台泥DAKA開幕至今，已經有超過451萬名旅客造訪，張安平指出，每一位來過的人，如果因為DAKA傳遞的理念，有不一樣的發想，不一樣的實踐，451萬種生活，也許就節約了一座電廠的能源，也許就省下了數十公噸的垃圾量，也許就清乾淨了幾公里的海岸線。呼籲大家都能夠參加成為新的EARTH HELPER，企盼幫助人類與大自然複雜關係中取得更好的平衡。