公開發行公司今年起將可採視訊輔助實體的「混合型」及「純視訊」方式召開股東會，金管會宣布完成相關規定修正預告，並公布若因天災事故或不可抗力因素造成線上「斷訊」時的5大處理原則，近期將正式上路。

立法院去年12月中三讀通過公司法部分條文修正案，准許公司在一定條件下可採召開全視訊股東會。金管會經參考國外制度、疫情期間視訊輔助股東會經驗及實務作業，1月中預告配套子法修正草案，3日宣布完成預告程序。

證期局副局長蔡麗玲表示，修法對外預告期間共接獲74則外界及公聽會意見，金管會經研議後參採51則，其中8條法規依建議較先前預告稍作調整。另外23則意見則考量涉及公司法、實務面及股東權益保障而未參採，後續將視實務運作進行滾動檢討。

其中，針對召開混合型或純視訊股東會若發生斷訊，如何認定股東會是否需重新召開，金管會明訂「斷訊」為30分鐘以上不能連線情況，並訂定5大處理原則。首先，公司應在5天內延期或續行集會，不適用公司法第182條須經股東會決議的規定。

第二，公司不須辦理股東會相關前置作業。第三，已完成投票、計票並宣讀結果的議案，不須重行討論及決議。第四，股東會當天須公告揭露事項，仍須在延期或續行會議當天再揭露給股東知悉。

最後，對於混合型股東會的表決權計算，若實體股東會出席股東已過半，實體會議可繼續進行，因斷訊無法投票的股東則就視同棄權，主要考量成本因素。另外，第一次未登記參加股東會的股東，將不得參與延期或續行股東會。

資料保存方面，金管會明定公司須全程錄音錄影且「永久保存」，平台業者則須保存1年。股東註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料，公司亦須永久保存，平台業者應至少保存3年。若發生訴訟，平台業者應保存至訴訟終結為止。