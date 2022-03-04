美國之音報導，美國總統拜登美東時間週四（3月3日）與澳洲、印度和日本領導人舉行四國領導人會談，討論烏克蘭戰爭局勢以及其對印太地區，特別是台灣問題的影響。這次會談是在國際社會對台灣問題的關切日益加重之際舉行的。外界擔心，中國會利用西方的注意力集中在俄羅斯入侵烏克蘭的時候對台灣採取行動。台灣方面也在高度關注中國大陸的動向。

白宮聲明說，參加這次四國會議的有澳洲總理莫里森、印度總理莫迪、日本首相岸田文雄和美國總統拜登。會議上午9點鐘開始，通過視頻進行。會議討論的問題是「烏克蘭戰爭及其對印太地區的影響。」這是美澳印日四國在2月4日中國與俄羅斯發表《中俄聯合聲明》和俄羅斯入侵烏克蘭以後舉行的第一次會議。

澳洲媒體《布里斯班時報》說，此次緊急會議討論的一個重要問題是中共領導人習近平與俄羅斯總統普丁簽署《聯合聲明》對印太地區的意義。在這個聲明中，雙方表示，兩國之間的合作「沒有禁區」。

莫里森在俄羅斯入侵烏克蘭之後，數次呼籲習近平不要給普丁提供「生命線」，希望中國不要在全世界制裁俄羅斯的同時大舉購買俄羅斯的石油、煤炭、小麥等產品。

美國把四國機制以及美國與印度關係的發展視為遏制中國在太平洋地區擴張努力中至關重要的一部分。但是，印度與俄羅斯有著長期的密切關係，因此在這次俄烏軍事衝突中，新德里的立場相當微妙，它一直在小心謹慎地踩鋼索。

在這四個國家中，目前只有印度尚未對俄羅斯入侵烏克蘭作出公開譴責。俄羅斯是印度軍方的主要武器供應者。印度因購買俄羅斯的S-400防空系統而面臨美國的可能的制裁。

分析人士說，拜登政府內的對俄鷹派謀求制裁印度與莫斯科合作的任何努力都可能會引起反彈，傷害四國機制的合作。但白宮印太事務協調人坎貝爾本周一表示，華盛頓對美印關係依然持「樂觀」立場。

路透社引用坎貝爾的話說，「我們與他們（印度）就目前發生的多種問題都有著深度的對話。」坎貝爾在華府智庫的一個會議上說，「我們理解…印度與俄羅斯之間的長久歷史關係。但是，與此同時，我們最終認為，印度會朝著我們的方向移動。」

坎貝爾表示，儘管發生了烏克蘭危機，但美國關注的焦點依然在印太地區。他說，美國在二戰和冷戰期間都是同時深度關注兩個地區。

日本廣播協會NHK報導，這次會議討論烏克蘭問題，也要確認四國之間的合作關係。

印度外交部表示，去年9月四國領導人在華盛頓舉行了四國峰會，這次會議將會「就印太地區的重要發展交換觀點、作出評估」。

上個月，四國外長在澳洲開會，他們承諾要深化合作，確保印太地區不受「脅迫」。「脅迫」這一說法指的是中國在該地區進行的經濟和軍事擴張活動。四國外長決定5月將在日本舉行四國峰會。中國外交部指責四國機制是冷戰思維，是針對其它國家的一個「小集團」。