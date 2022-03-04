美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問台灣，媒體報導，駐美代表處電報披露此行為「商業考量」。外交部對此表示，蓬佩奧這次訪問台灣並無相關投資公司人士隨行，我國政府也沒有為訪團規劃任何投資交易；相關報導擅自惡意揣測龐培歐前國務卿訪台意圖，刻意模糊焦點。

外交部指出，我國政府一向歡迎，並且鼓勵外國人士來台投資及合作，以擴大國際商業連結，厚實台灣的經貿基礎。各個駐外館處的工作項目之一，就是將相關合作機會陳報國內相關機關參考研議。

外交部強調，相關報導擅自惡意揣測蓬佩奧前國務卿訪台意圖，刻意模糊焦點、企圖醜化一位對台美友好關係有重要貢獻的台灣堅定友人；類此報導與評論有失公允，外交部至感遺憾。

外交部重申，前國務卿蓬佩奧任內對深化台美關係貢獻卓著，各界有目共睹，卸任後一直期盼有機會訪問台灣，以實地見證台灣民主發展與多元蓬勃社會。蓬佩奧此行的重點即在瞭解我國政府的相關政策與立場，並透過公開演講等活動與民間互動，深化對台灣認識及友誼，以實際行動展現對台灣長期以來的堅定支持。