Brooklyn Nets star Kyrie Irving has hired Shetellia Riley Irving as his new agent. Shetellia Riley Irving is believed to currently be the only Black woman representing an active NBA player. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 3, 2022

目前還因拒打新冠疫苗「兼差」打球的籃球明星後衛厄文，如今又找到新花招來嚇唬球迷了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞4日搶先爆料，厄文已經聘請自己繼母許特麗雅萊麗擔任自己的新經紀人，也讓她成為當前NBA球員當中唯一黑人女性經紀人。

厄文的生母伊莉莎白在他4歲時因為敗血症過世，在他11歲時父親跟許特麗雅萊麗再婚，也讓厄文跟這名繼母關係還算不錯，許特麗雅萊麗目前擔任「Black Entertainment Television」公司的行銷總監，過往從來沒有擔任NBA球員經紀人的經歷。

只是厄文這次改找自己繼母擔任經紀人，無非代表他沒有辦法信任其他人擔任經紀人，畢竟他目前在籃網的地位相當尷尬，除了因為「大鬍子」哈登據傳不滿厄文可以兼差打球，籃網高層也因厄文種種脫序行為感到不爽，已經開始萌生把他交易出去念頭。

所以接下來最快在今年夏天，許特麗雅萊麗就要幫助厄文找尋新東家或考慮續留籃網，問題是以她的經歷來說，是否可以真正幫助厄文找到最好的出路？目前看來充滿變數，反正厄文恐怕也不在乎自己未來會去哪裡，畢竟本季他已經鬧到滿城風雨了。