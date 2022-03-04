目前還因拒打新冠疫苗「兼差」打球的籃球明星後衛厄文，如今又找到新花招來嚇唬球迷了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞4日搶先爆料，厄文已經聘請自己繼母許特麗雅萊麗擔任自己的新經紀人，也讓她成為當前NBA球員當中唯一黑人女性經紀人。
厄文的生母伊莉莎白在他4歲時因為敗血症過世，在他11歲時父親跟許特麗雅萊麗再婚，也讓厄文跟這名繼母關係還算不錯，許特麗雅萊麗目前擔任「Black Entertainment Television」公司的行銷總監，過往從來沒有擔任NBA球員經紀人的經歷。
只是厄文這次改找自己繼母擔任經紀人，無非代表他沒有辦法信任其他人擔任經紀人，畢竟他目前在籃網的地位相當尷尬，除了因為「大鬍子」哈登據傳不滿厄文可以兼差打球，籃網高層也因厄文種種脫序行為感到不爽，已經開始萌生把他交易出去念頭。
所以接下來最快在今年夏天，許特麗雅萊麗就要幫助厄文找尋新東家或考慮續留籃網，問題是以她的經歷來說，是否可以真正幫助厄文找到最好的出路？目前看來充滿變數，反正厄文恐怕也不在乎自己未來會去哪裡，畢竟本季他已經鬧到滿城風雨了。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。