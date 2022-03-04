大陸央視新聞4日報導，中國常駐聯合國日內瓦代表團蔣端公使當地時間3日，在人權理事會第49屆會議高級別會議答辯環節發言，駁斥美國、英國、澳洲等國無端指責，敦促這些國家停止把人權作為干涉別國的政治工具，停止侵犯別國人民人權。

蔣端表示，中共自建黨之日起就團結帶領中國人民為爭取人權、尊重人權、保障人權、發展人權而不懈奮鬥。中國始終堅持以人民為中心，推動國家治理和發展成果更多更公平惠及全體人民，不讓任何人掉隊。中國人權事業取得的歷史性成就有目共睹。

蔣端表示，中國實行以民族平等、民族團結等為基礎的民族政策，56個民族都是中華民族大家庭的平等成員。新疆、西藏等地經濟社會持續發展，各族人民過上了前所未有的幸福生活。60多年來，新疆維吾爾族人口從220萬增長到約1200萬。近年來已有來自100多個國家的2000多位專家、記者、外交官、宗教界人士等參訪新疆，他們目睹了新疆社會安定、經濟發展、人民幸福的真實情況。中方歡迎人權高專巴切萊特女士近期訪中並參訪新疆，同時我們堅決反對有些國家利用此事進行政治操弄。

蔣端表示，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干涉。《香港國安法》頒布實施和香港特區選舉制度修改完善後，香港迎來了由亂及治的歷史性轉折，香港民眾各項合法權利和自由在安全環境中得到更好行使。

蔣端指出，有關國家自身人權狀況持續惡化，卻一再編造散布謊言，誣衊抹黑中國，企圖破壞中國穩定、遏制中國發展，再次說明人權只不過是他們進行政治攻擊的工具。這些國家種族歧視和排外主義根深蒂固，肆意侵犯難民、移民和少數族裔權利，濫施單邊強制措施。美國對印第安人進行種族滅絕，印第安人口數量從1492年的500萬銳減到20世紀初的25萬。美國還在國外肆意殺害別國平民，犯下嚴重罪行。美卻將自己包裝成「人權衛士」，這是何等虛偽和荒謬。中國日前發表《2021年美國侵犯人權報告》、《美國對印第安人實施種族滅絕的歷史事實和現實證據》，大家可以查閱。中方敦促這些國家改邪歸正，停止把人權作為干涉別國的政治工具，停止侵犯別國人民人權。