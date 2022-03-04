台灣百萬YouTuber蔡阿嘎，多年來拍攝台灣相關影片與時事討論，推廣家鄉不遺餘力，且個性非常親民幽默，近年拍片題材邁向多元，相當受網友歡迎，工作忙碌的他，昨天晚間(3/3)突然po文透露出現喉嚨痛的症狀，緊急就醫後連忙上線報告情況，說出生病的真正原因，並且表示自己日常的一個小習慣，藏著致癌風險。

YouTuber蔡阿嘎人氣火燙，且他在2016年跟老婆「二伯」結婚後，陸續迎接兩個兒子蔡桃貴與蔡波能到來，一家子都投入拍片工作，除了主頻道外還開了另外4個副頻道，主頻道已突破250萬訂閱數，而他除了YT拍片外，平時也經常透過社群分享生活點滴，多數時候都是溫馨搞笑風格，沒想到昨天會是關於健康出問題的消息。

蔡阿嘎昨晚在臉書po文，劈頭就說：「實在是有點蠢...夜路走多遇到鬼了...」，透露出現喉嚨痛的症狀，原本以為是感冒，趕緊去看醫生，沒想到就醫檢查，醫生告知他是喉嚨燙傷，咽喉整個紅腫起水泡，有夠嚴重。

蔡阿嘎讓兒子蔡桃貴探看喉嚨，機會教育喝湯前要吹涼，不然有罹癌風險。(翻攝自蔡阿嘎臉書)

蔡阿嘎表示，他平時就喜歡喝燒滾滾的湯，前兩天大口地喝完麻辣燙後，隔天就開始喉嚨痛，他貼出一張張大嘴巴給兒子蔡桃貴探看的照片，表示這回得知就醫結果，順道給兒子一個機會教育，「喝湯要先吹涼才不會像爸爸一樣受傷喔」，也很感謝眾人的提醒跟關心，再次叮嚀像他這樣灌熱湯會有罹癌風險，「為了身體健康著想，決定要來戒掉喝熱湯的壞習慣了！」。