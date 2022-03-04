網紅插畫家「泥泥學姐」，擁有美艷外表及傲人F罩杯火辣身材，不吝嗇與網友分享養眼清涼照的她，近來在instagram曬出一張在健身房的照片，只見一對傲人上圍幾乎要從上衣彈出，讓網友看得鼻血直流。

泥泥學姐在instagram曬出正在使用健身器材的照片，只見她詢問網友：「這個你們能做幾下？我大概30幾下就不行了，然後就坐著休息看妹子跑步」，更坦言去健身房幾乎都在看別人健身，接著看到她穿的運動上衣，根本包不住一對傲人F級車頭燈，幾乎要直接撐破彈出，還擠出一條深邃事業線，火辣程度爆表，讓網友看的是血脈賁張。

泥泥學姐這張充滿遐想的養眼照，短短時間就吸引近4萬人按讚，紛紛留言：「身材還是很棒，但負重會比一般人多一點」、「那泥泥要一起約跑步嗎」、「看著泥泥運動會讓我更有動力」、「瞬間變空靈系少女」、「你在我旁邊的話，連一下都沒有辦法做」。