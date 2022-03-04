中新社報導，聯合國人權理事會瑞士時間3日在日內瓦舉行烏克蘭問題緊急辯論，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭在會上發言，敦促有關方面停止將人權問題政治化，摒棄對抗施壓，致力於通過對話解決問題；他強調，「聯合國人權理事會介入並採取行動只會激化矛盾，加劇對立，不利於通過外交途徑和平解決烏克蘭問題」。

陳旭表示，中方一直關注烏克蘭問題的演變，目前的局勢是大家不願看到的。中方尊重各國主權和領土完整、遵守聯合國憲章宗旨和原則的基本立場是一貫的、明確的。呼籲有關各方保持克制，緩和局勢，避免平民傷亡。包括在烏外國公民在內的所有平民生命財產安全和人道主義需求都應當得到有效保障，尤其要防止出現大規模人道主義危機。

陳旭強調，中方支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，歡迎俄羅斯和烏克蘭開始直接對話談判。當前聯合國及各方採取的任何行動，都要以地區和平穩定為重，以各方普遍安全為重，應有利於緊急局勢降溫，有利於推動外交解決。

陳旭表示，中方反對將人權問題政治化，反對借人權問題對別國施壓，反對設立烏克蘭問題獨立國際調查委員會。中方不贊成任何可能激化矛盾的做法。

陳旭認為，聯合國人權理事會介入並採取行動只會激化矛盾，加劇對立，不利於通過外交途徑和平解決烏克蘭問題。

陳旭呼籲，敦促有關方面停止將人權問題政治化，摒棄對抗施壓，致力於通過對話解決問題。中方將繼續為尋求和平、實現和平發揮建設性作用。