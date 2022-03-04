台北市長選戰即將開打，幾位藍綠白潛在參選人成為外界關注焦點，包括蔣萬安、黃珊珊、陳時中、林佳龍，以及被視為「英系最強活棋」的前副總統陳建仁，也被點名是台北市長熱門人選。從目前局勢來看，國民黨派出蔣萬安幾乎是毫無懸念；民進黨「雙陳一林」，究竟誰能披綠袍應戰，仍是未知數；另外，在防疫上表現不錯的台北市副市長黃珊珊也可能會參戰，除了拿下民眾黨的票數之外，對國民黨和民進黨會產生多大影響？

綠營「最強活棋」奏效？「蔣萬安vs.陳建仁」藍綠民調支持度拉近

根據《網路溫度計》民調中心〈2022台北市雙重三人賽局最新民調解析〉結果顯示，民進黨的「雙陳一林」名單中，台北市民最支持的是陳建仁。以藍、綠、白三黨潛在參選人進行比較，若蔣萬安對上陳時中，蔣萬安30.2%支持度領先陳時中的25.1%，黃珊珊14.9%位居第三。

若民進黨派出陳建仁參選，蔣萬安的支持度微幅下滑至28.2%，但依舊領先「大仁哥」的26.3%。值得關注的是，在「三腳督」的戰局裡，陳建仁確實拉近藍綠之間支持度的差距，頗有機會與蔣萬安一拚高下，而黃珊珊支持度15.7%，變化幅度不大。

票流向民眾黨？若林佳龍參選民調皆輸「雙陳」5~6%! 黃珊珊增3~4%

日前喊出「民進黨已經24年沒帶領台北市」的林佳龍，近期動作頻頻，頗有為選戰暖身意味。〈2022台北市雙重三人賽局最新民調解析〉內容指出，林佳龍若代表綠營出征支持度為19.4%，而對手蔣萬安的表現依舊穩定，維持在29.3%。同時從民調數據結果可以看出，林佳龍代表民進黨出戰，支持度皆落後陳時中、陳建仁5%~6%，反觀黃珊珊面對有林佳龍的戰局時，支持度則會增加大約3%~4%，綠營消失的支持度，有沒有可能流向民眾黨或黃珊珊？值得深入探討。

image source:〈2022台北市雙重三人賽局最新民調解析〉

「女性、50歲以上」蔣萬安相對優勢支持者族群

進一步透過〈2022台北市雙重三人賽局最新民調解析〉分析各參選人的支持者結構，蔣萬安無論對上陳時中、陳建仁或是林佳龍，都能在女性和50歲以上的支持者展現相對優勢。而民進黨的三位潛在性參選人，則是在男性、50歲以下的支持者族群，拿下穩定的支持度，顯見藍綠雙方的支持者，頗有各自較具優勢的領先族群。另外，黃珊珊在三種賽局組合中，主要的支持者族群都落在50歲以下，大部分以女性為主。唯獨對上「蔣萬安和林佳龍」戰局時，黃珊珊的主要支持者會轉為以男性為主。

image source:〈2022台北市雙重三人賽局最新民調解析〉

黨內互比誰是最強綠營北市長戰將？陳建仁完勝陳時中、林佳龍

選台北市長呼聲極高的陳時中，無論知名度、曝光度都是民進黨內三位參選人之中最領先者，從《網路溫度計》民調數字來看，若明天就是投票日，陳建仁、陳時中、林佳龍三個人互比的結果顯示，陳建仁支持度25.6%，領先陳時中的20.5%，以及林佳龍的8.9%，顯示出民進黨打出「最強活棋」陳建仁，似乎有一定程度的效用。

image source:〈2022台北市雙重三人賽局最新民調解析〉

本次民調由《網路溫度計》民調中心，負責問卷設計、委託調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。進行統計分析之前，原始資料先依台北市政府人口統計資料（2021年12月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。民調中心於2月23日至25日，針對20歲以上台北市民進行「2022台北市長人選調查」，回收有效樣本數844份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.38%以內。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月27日至2022年02月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『蔣萬安、陳時中、陳建仁、林佳龍、黃珊珊』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。延伸閱讀