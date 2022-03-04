近期因為俄羅斯大舉入侵烏克蘭，使得烏克蘭人民得提槍上戰場抗敵，也有越來越多體壇明星紛紛投靠，如基輔拳王市長V.克利奇科(Vitali Klitschko)就是最佳例子。而最近烏克蘭前國腳阿利耶夫(Oleksandr Aliyev)上傳穿軍服提槍的影片，表達為國效力的決心。

🇺🇦 L’ancien joueur du Dynamo Kyiv et international ukrainien, Oleksandr Aliyev, a rejoins également l’armée ukrainienne.



Oleksandr Aliyev est né en Russie, russophone et à toute sa famille la bas mais s’est toujours considérée comme ukrainien pic.twitter.com/umjkIHt5fT — Zagrenko 🇺🇦 (@za_gris_tot) March 2, 2022

不過阿利耶夫還有個特別的身份，目前37歲的他竟是出生於蘇聯，也曾為俄羅斯球隊莫斯科火車頭效力，但為何他要到烏克蘭對抗自己的祖國？原來他也曾待過烏克蘭球隊基輔發電機，當時他接觸球隊的青訓系統，進而轉籍成為烏克蘭人。

Oleksandr Aliyev with a thunderous free kick pic.twitter.com/8at6LMxr9I — Footy Throwback (@FootyThrowback) July 30, 2016

他表示孩子都在烏克蘭出生，所以更要返鄉為國效力，近期他po出身著軍服提槍的照片，並站在軍車前面，頗有大將之風，另外他還上傳影片為烏克蘭喊話，要俄羅斯立刻停火，雖然俄羅斯也算是他的「老東家」，但看來他完全心繫烏克蘭，沒在跟對方客氣！

#Ahora #putin #rusia #Ucrania

El ex jugador del Dynamo Kyev, Oleksandr Aliyev, grabó un video para los ucranianos y prometió defender su país natal hasta el final@DynamoKyiv pic.twitter.com/NQsLiUqv7u — Ariel Festa (@TanitoFesta) March 3, 2022

阿利耶夫身高173公分，司職中場位置，據台灣知名「警察球評」石明謹報導：「他2005年世青盃大放異彩，成了該屆銀靴獎，跟他一樣進5球的是西班牙前鋒洛倫特(Fernando Llorente)，而當年攻進6球贏得金靴獎的就是梅西(Lionel Messi) 。」由此可見阿利耶夫的足壇地位有多高。