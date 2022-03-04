《聲林之王3》誰是冠軍？網友熱議人氣選手Top 10 出爐！

台灣大型歌唱選秀節目《聲林之王3》一直都備受矚目，透過精彩刺激的賽事，挖掘潛力無窮的音樂人才！選手們大多是素人，但也有一大批經驗豐富的音樂創作者，究竟誰才能在此季奪冠呢？

賽事已經逐漸進入尾聲，不管最後結果為何，選手們也都各憑本事，吸引了眾多的粉絲，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》調查，讓我們來揭曉誰才是網路上討論度最高的歌手吧！快用你的關注，支持好聲音！

No.10 王彙筑

王彙筑的來頭可不小，過去曾獲選電影主題曲、榮獲金曲獎「最佳新人」，並在中國的歌唱比賽中有亮眼的表現，更有不少聲林之王３的選手是她的粉絲，音樂成績如此出色的她，為何會來參加這個節目呢？王彙筑表示是因為看到許多年輕人對夢想的追尋，激勵了她對音樂的熱忱，而她也非常享受在台上，感受到無比的快樂。

在節目中演唱自創曲「浪漫體質」，被徐佳瑩大讚「聲音超好聽，猶如上等的絲綢，柔軟平順」，網友也紛紛在Youtube底下留言「專屬於彙筑的浪漫與細膩」、「所有表演中最喜歡這首」。

No.9 同理

台中之子同理早在饒舌活動「I GOT BARS」中就受到製作人Tipsy的讚賞，而在《聲林之王3》又受到導師們的超高評價，和《聲林之王2》的吳霏共同創作歌曲《Right Here》，竟讓Leo王忍不住舞動身體，網友直呼「這首太炸」、「我不喜歡饒舌歌但這首很可以」，教唱導師小宇還曾說「如果未來決賽我沒有看到你的話我會很難過」。

由徐佳瑩攜手阿蘭、同理一同演唱的《身騎白馬》，也是讓人印象深刻，非常期待同理未來的表現。很多網友稱讚同理說「聲音極具個人特色、有辨識度」、「太好聽了，拜託原地出道！」。

No.8 李拾壹

來自香港的李拾壹是林宥嘉歌曲《自然醒》作曲人，也多部知名電視電影配樂師和歌手的演唱會樂手，作品2017年入圍第37屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲。

李拾壹在節目中率領團隊表演《中長髮男子的煩惱》大受好評，新潮又帶點復古的音樂結合活潑的肢體，在視覺和聽覺上都是一大享受。戲劇系的他還將假人融入於舞台設計中，豐富多元的呈現讓網友封他為「爆發性個人風格的藝術家歌手」，在YouTube中有很多無厘頭的影片，充分展現個人魅力。

No.7 李以樂

外型甜美、說話古怪可愛，唱起歌來卻是另一個人，一秒變成渾厚有磁性的成熟女聲，被導師庾澄慶開玩笑說是「雙面人」。擁有鮮明的個人特色，許多網友表示「我是女生都覺得他好可愛，忍不住倒帶再看一次」。

以樂又名拉拉，是來自全球百大名校的高材生，在Twitch直播平台擁有大量粉絲，成為平台的代言人。儘管無緣晉級，大家都可以到YouTube和Twitch繼續支持反差萌唱將。

No.6 阿蘭

阿蘭曾以「唐貓」樂團入圍金曲獎，在音樂路上，為了支持自己的夢想，一邊教課、一邊打工，一度懷疑自己是否該放棄，直到金曲獎的肯定，讓他更有勇氣與信心繼續再戰下去，充滿自信的他也誓言爭取好成績。

他和導師徐佳瑩、同理合唱的《身騎白馬》造成轟動，編曲實力驚人，有網友表示「又把這首歌提升一個高度了」。近期翻唱小宇的「年少不平凡」，更引來原唱的留言「我覺得比原唱好聽太多了」。歌唱與編曲實力堅強，被網友封為「輾壓型選手」。

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No.5 柏霖

泰雅族的柏霖是位獨立唱作人外，同時還是國際獨立舞蹈藝術人，曾在多個知名舞團進行世界巡迴，舞蹈及音樂上的成就不勝枚舉，在藝術創作上展現個人以及多元思考，期許自己的作品能夠引發大家的共鳴。

早在參賽之前，柏霖的作品就廣為人知，為電視劇《火神的眼淚》寫出《我的愛人》以及《Lullaby》兩首插曲。聲線獨特、有層次感，網友們都說「聽他唱歌會起雞皮疙瘩」、「根本是藝術品」、「聲音宛如天籟，充滿故事性」，在《聲林之王3》演唱的《愛》和《Scars》，受到導師與網友的一致好評，更讓導師小宇直呼「太厲害」，網友還將《愛》做了一小時的單曲循環。

No.4 九九

加拿大華裔歌手九九，從小就熱愛唱歌，九歲開始參加歌唱比賽，前幾年參加《中國好聲音》過關斬將成為庾澄慶的學員，如今又以參賽者的身份和導師相見。曾是ICRT的電台主持人，爾後被音樂人陶山相中，加入了陶山音樂，聲音渾厚、高亢、很有記憶點，網友讚道「陶山的藝人長相和聲音都很出眾，音樂作品總是能夠撩撥心弦」。

九九在台上演唱自己的自創曲《煙幕》，被徐佳瑩大讚「大砲型女歌手」，近期也靠著自創曲《500天》成功晉級12強，表演時情緒一度差點潰堤，情緒渲染力強，令人鼻酸。

No.3 李杰明

台灣新生代饒舌歌手李杰明，有網友認為他外形神似周興哲，和高爾軒同為陶山音樂的藝人，在YouTube上的歌曲有破百萬的觀看次數。寫歌是他的抒發，用歌詞釋放負面情緒，曾陷入自我懷疑，如今卻反而多了篤定，更堅定想堅持這條音樂路。

比賽中演唱的《差不多先生》，炸翻所有的人，音準和拍子都神準，艾怡良在台下瞬間變成迷妹。自創曲《讓我流浪吧》，讓不少不愛饒舌歌的網友們都圈粉，文字真誠，值得細細品味，更受到上一季季軍的郭芝吟讚賞。

No.2郭家瑋

台藝大戲劇大四的郭家瑋以新人之姿勇闖聲林，粉絲大幅上漲，直逼線上歌手九九和李杰明，帶沙啞的特別嗓音，好聽到讓歌王羅文裕、歌后徐佳瑩都大力讚揚，徐佳瑩更直言：「我就是很吃你這款音色！」除了聲音好聽，五官也非常好看，有網友們稱讚他是超級潛力股，擁有王子般帥氣的氣質！

近期在12強止步，大票的網友們紛紛淚崩，表示不捨。郭家瑋的個人演唱會「2022郭貼回鍋冬季音樂會」，開賣在短短三分鐘就秒殺，人氣爆棚，就算沒走到決賽，未來想必也是閃耀的明日之星。

No.1邱軍

白天是木工師傅，晚上是駐唱歌手，來自排灣族的邱軍，用單純質樸的歌聲撼動人心！在團體賽中和桑梅絹合唱的《思念》，徐佳瑩形容邱軍的歌聲是一種「靈魂樂」的感覺，是出自靈魂、血液的歌聲，有一股神奇的魔法，很難不被震撼！他的聲音音質渾厚，具有穿透力，忍不住一聽再聽，讓人無法忘懷。

邱軍結合了阿卡貝拉重新詮釋五佰的「Last Dance」，也大受導師們的喜愛，前面大聲公的歌唱方式，增添了穿越時空的想像，網友稱讚「除了個人天賦外，他也很了解自己的聲音，控麥的遠近，讓歌更有空間感」。邱軍的IG平常會放上自己的歌唱影片，大家趕快去追蹤吧！

《聲林之王3》誰是冠軍？網友熱議人氣選手Top 10 出爐！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年12月01日至2022年02月28日，共3月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『《聲林之王3》人氣選手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」