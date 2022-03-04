大陸央媒《經濟日報》4日報導，當前，中國雖有部分經濟指標已接近高收入國家門檻，但中國人均GDP尚未達到高收入國家的下限標準，離發達國家的平均水準更是差距較大。對此要有清醒的認識。只要發揮好中國經濟韌性強、潛力大的優勢，保持住戰略定力，透過全體人民共同努力，在不遠的未來就一定能真正邁上更高台階。

近日發布國民經濟和社會發展統計公報顯示，2021年中國人均國內生產總值（GDP）8萬0976元人民幣，比上年增長8.0％。按年平均匯率折算達1.25萬美元，超過世界人均GDP水準。

按照世界銀行2020年標準測算，當人均國民總收入（GNI）達1萬2696美元時，就進入了高收入國家行列。2021年，中國人均GNI約為1.24萬美元，已接近高收入國家門檻。

報導稱，人均GDP／GNI的高低，通常被用來反映一個國家的經濟發展水準。不過，人均GDP／GNI與居民人均收入是不同概念，現實生活中也常常被混淆。經濟總量上去了，人均GDP會相應地提高，但因涉及社會財富的多次、多管道分配，居民人均收入的增長可能並不那麼明顯，這也正是經濟增長與個人實際感受之間存在「溫差」的重要原因。

報導強調，對一個國家發展水準作出客觀評價，不僅要看其人均GDP／GNI，還要看其國民生活水準、收入分配機制是否公平合理等相關指標。當前，中國雖有部分經濟指標已接近高收入國家門檻，但中國人均GDP尚未達到高收入國家的下限標準，離發達國家的平均水準更是差距較大。這意味著，目前中國仍處於中等偏上收入國家行列，對此要有清醒的認識，不能有經濟發展可以鬆口氣、歇一歇的錯誤想法。

事實上，中國人口基數大、幅員遼闊的國情特點，決定了地區之間、城鄉之間不均衡不協調的特徵仍十分突出。統計顯示，目前全大陸也只有北京、上海、江蘇等11個省市人均GDP超過全大陸平均值，其餘大多數省分尚徘徊在平均值以下。

進一步看，即便是在這11個省分內部，也有不少地市的人均GDP低於全大陸平均水準。比如，2020年廣東省21個地市中人均GDP超過全大陸平均水準的不過5個，山東省16個地市中也只有6個市的人均GDP超過全大陸平均水準。

報導分析，顯然，當下全大陸人均GDP1.25萬美元的「蛋糕」，無論再怎麼精細切分，也無法達到人們對於「高收入」的期望。對此，一方面，要繼續做大「蛋糕」，通過深化供給側結構性改革，暢通經濟循環，以科技創新挖掘和啟動經濟潛在增長能力，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，繼而實現結構優化、品質改善和效益提高；另一方面，還要科學分好「蛋糕」，通過完善收入分配制度，持續縮小收入差距，以更均衡、更包容、更有品質的發展，助力共同富裕取得更大進展。

報導稱，當前，中國正處於轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的重要階段，也是中國跨越所謂「中等收入陷阱」的關鍵時期。百年變局疊加世紀疫情，發展不充分不平衡問題交織影響，給中國經濟帶來較大下行壓力。但也要看到，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，支撐經濟穩定恢復的有利因素仍在不斷積聚。