受到俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭因素影響，統計近3個月的新興歐洲基金一片慘綠，多檔報酬率超過-50%以上。今年以來，歐洲地區股市跌多漲少，跌幅最大為俄羅斯的41%，其次為匈牙利的21%，奧地利跌幅18%，芬蘭跌17%等。但據統計，截至2022年2月底，國人透過投信基金對俄國曝險金額達新台幣268億元，較1月底的198億元不減反增70億元。

最新消息顯示，烏克蘭及俄羅斯兩國代表團3日在波蘭、白俄羅斯邊境進行談判，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）透露，烏克蘭方認為還沒取得期待的結果，但已對開闢「人道走廊」疏散平民一事達成共識；俄方則表示，可能在走廊周邊實施部分停火。

今年以來大宗商品價格飆高，通膨高漲，聯準會緊縮貨幣政策已箭在弦上，美國消費者信心指數亦面臨巨大考驗。高盛證Goldman Sachs認為在俄羅斯入侵烏克蘭之後，能源價格大幅上升，短期內布蘭特原油將可達每桶115美元的天價，加劇目前高漲的通膨壓力，美國經濟陷入停滯性通膨的風險正在上升；在目前的總體經濟情況下，高盛證預測今年美國通膨率將達到3.7%，聯準會將會加速收緊貨幣政策，到2023年底前將升息11次，甚至在適當時機可能會宣布縮減資產負債表以降低通膨失控的風險。

大姆哥投顧分析，俄羅斯金融機構逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，此舉斬斷俄羅斯企業金流，將其屏除在國際貿易體系外，俄羅斯經濟將出現雪崩危機。俄羅斯為能源出口大國，孤立俄羅斯將導致全球能源市場秩序大亂，以目前全球通貨膨脹高漲的情況而論，能源供應短缺必將再度推升已經相當高漲的原物料價格，大大提高已開發經濟體進入停滯性通膨的風險。

「基金教母」蕭碧燕日前在專文上也強調，投資人有含俄羅斯相關(如：俄羅斯基金、東歐基金、東歐債券型基金、新興市場股票型基金、新興市場債券型基金、新興市場高收益債基金、還有的目標到期債基金)，其所投的標的是在俄羅斯掛牌的，占比又很高，不只價格暴跌，現在也因俄羅斯宣布禁止外資賣俄羅斯資產而面臨暫停贖回的窘境，就算買的標的是以美國或英國掛牌的ADR、GDR為主，也難逃淨值暴跌的狀況，未來若出現進一步制裁，要俄羅斯這些ADR、GDR下市，屆時淨值真要跌到再次懷疑人生了。