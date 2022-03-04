台式茶餐廳「丰盛町」即日起菜單全面升級，新菜單中增加卅多道新菜色，可單點或選套餐。（馮惠宜攝）

丰盛町的飲品也很潮，獨特的健康蔬果汁、凍檸飲及創意茶品，色彩繽紛、健康好喝又好拍。（馮惠宜攝）

「蔥油烏骨雞」少見以新鮮烏骨雞做成冷盤，再淋上自製蔥油醬，肉質軟嫩、香氣四溢。（馮惠宜攝）

全新丰盛町「輕台菜」復刻記憶中的古早味

位於日曜天地OUTLET中庭的台式茶餐廳「丰盛町」，即日起菜單全面升級，延續大菜小作、老菜新作的精神，將記憶中的古早味，揉合傳統與創新，重新演繹『黑白滷、潮茶、砂鍋菜』的台式新風味。新菜單中增加卅多道新菜色，可單點或選套餐。3月底前用餐點選推薦新品「蔥油烏骨雞」還可獲得買一送一兌換券。

迎接38婦女節，丰盛町特別推出適合女性享用的「蔥油烏骨雞」、「老菜脯雞湯佐雞絲麵」、「蟹肉巴可莉」、「青龍嚇皮蛋」、「丰味滷水盤」等輕台式料理，不僅讓懷舊古早味融入新創意，且低熱量低脂肪，兼顧營養與健康。

其中，「蔥油烏骨雞」少見以新鮮烏骨雞做成冷盤，再淋上自製蔥油醬，肉質軟嫩、香氣四溢。「老菜脯雞湯佐雞絲麵」以有台灣黑松露之稱的陳年老菜脯與嚴選雞腿肉燉煮，加入新鮮蘿蔔，湯頭甘鮮味美，再搭配傳統雞絲麵，老菜新吃法，完美組合超對味。

「蟹肉巴可莉」則是將蛋白、蟹肉打成芡汁，淋在青花菜上面再以蝦卵點綴，色香味俱全。「青龍嚇皮蛋」先以蒜頭爆香，將炸過的皮蛋與青龍椒快炒收汁，鹹香濃厚好下飯。採用自製提煉豬油的「炸蛋豬油木桶飯」，醬香迷人不膩口，蛋黃與豬油融入飯裡，喚起記憶中的好滋味。

除了原汁原味的「黑白滷」、復刻經典的「砂鍋菜」，丰盛町的飲品也很潮，綠色的「擋不住旺來汁」及紫色的「不棄嫌芭樂汁」有別於一般果汁，分別加入青江菜及紫高麗菜，營養加倍。招牌「重磅綠拿鐵」以新鮮蔬菜為基底，添加芭樂、堅果提味，健康又具飽足感。熱飲系列的「米香拿鐵」，鹹蛋黃奶蓋香甜帶鹹，撒上酥脆的爆米香，濃香繚繞唇齒間，重溫兒時的美好。