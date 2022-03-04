台灣本土疫情趨緩，不少旅遊業者好奇「今年7月能出國了嗎？」對此，醫師沈政男以香港為例子說，當地疫情爆炸，美國見狀直接建議國民不要去旅遊，如果台灣亂解封導致疫情失控的話，試問誰還敢來台灣玩啊？

沈政男昨在臉書上發文說，3月3日新增5例本土，都來自於先前幾起群聚案，且都是在居家隔離期間確診，沒有新的不明感染源。社區目前有個R值等於1的點狀傳播，就只是點狀，不至於連成傳播鏈，若匡列快一點、準一點，或許可出現暫時的零確診，然後又爆出零星不明感染源案例。而這就是「動態清零」。

沈政男指出，本土疫情趨緩，加上許多國家陸續開放，旅遊業者好奇「今年7月能否自由出國？」這方面大家可以以香港為借鏡，由於疫情爆掉，香港已被美國建議不要前往旅遊了，因此，如果胡亂解封，導致疫情失控，試問，誰還敢來台灣玩啊？

沈政男也說，擁有先進醫療、公衛與社政體系的香港走到今天這一步，真的讓人無言又嘆息，但台灣絕對不可以重蹈他們的覆轍。

沈政男分享《新英格蘭期刊》最新疫苗保護力研究，結論跟大家的印象差不多，就是打了三劑疫苗，大約2.5個月以後，對Omicron的保護力就會下降到40％以下。而第三劑選擇打莫德納是對的，因為保護力還是比BNT好一些。

沈政男表示，兒童該不該打疫苗吵了一陣子，其實如果能在解封後將防疫做好，就沒有必要讓小朋友打。現在回顧起來，當初連青少年都沒必要打疫苗，但大家太害怕就只好開放接種了，但現在疫情趨緩後，似乎又沒那麼害怕了。