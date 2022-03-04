當地時間3月3日，美國白宮方面發表聲明稱，將對8名與俄羅斯總統普丁關係密切的人士及家人實施制裁，制裁內容包括切斷其與美國金融體系的聯繫、凍結在美資產、禁用資產等。美國司法部和財政部同時將考慮分享情報和證據，以支持刑事起訴和扣押資產。

白宮還表示，美國財政部將制裁7個俄羅斯實體和26名在俄羅斯和烏克蘭的個人，美國務院當日也宣佈簽證限制新令，對19名俄羅斯寡頭及其47名家庭成員和親密夥伴實施簽證限制。

當地時間3月3日，白宮新聞發言人莎琪表示，目前沒有計劃舉行美國總統拜登和俄羅斯總統普丁之間的會晤或通話，她說：「現在不是時候。我們沒有計劃在他們之間進行會晤或通話。但我們會在內部進行這些討論，並權衡一系列因素。」

當被問及如果俄羅斯軍隊繼續留在烏克蘭，拜登是否會與普丁對話時，普薩基說：「我不能對此做出評估……事態每天都在繼續升級，我們永遠不會把外交手段從桌子上拿開，但再說一次，現在不是這樣做的時候。」