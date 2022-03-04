這下子換成勇士要開始鬧內訌了嗎？先前在「浪花弟」克雷湯普生缺席期間表現優異的勇士後衛普爾，遭到美媒爆料最近產生情緒低落情況，理由是浪花弟前兩戰因傷缺席，勇士總教練科爾竟然沒把普爾放回先發，而是改用穆迪扛下浪花弟先發位置。

科爾當時說的理由是，「讓穆迪打先發，這樣可以增加我們陣容輪替，讓可以上場的球員越來越多。」只是穆迪前役只打上半場就告傷退，科爾下半場仍然沒讓普爾先發，而是改用歐托波特先打，這當然會讓普爾情緒低落，甚至產生不滿心情。

事實上，普爾也把自己低落情緒放到場上，1日出戰獨行俠比賽全場投7中0，僅拿4分，前役面對灰狼雖然投12中5，拿12分，三分球卻是投6中1，似乎都在用場上數據跟科爾表達無言抗議，問題是科爾恐怕完全沒有看見，也不會在乎。

其實勇士近況也很不好，最近5場輸了4場，更吞2連敗，戰績43勝19敗，仍居西區第2，卻跟西區龍頭太陽之間勝差拉開到7場，不過科爾表明就要利用剩餘例行賽調整球隊陣容，就算勇士當前戰績低迷，科爾仍打算繼續磨練板凳戰力，也無視普爾不滿心情。