香港《文匯報》報導，大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍昨天（3日）在北京以網路視訊會議方式主持召開支援香港抗疫工作第七次協調會。專班各工作組詳細匯報了最新工作進展情況，夏寶龍給予充分肯定，下令特區負責官員要勇於擔當、勇挑重擔。

夏寶龍指出專班成立半個月以來的工作成效：中央援建的青衣方艙醫院短短7天即竣工並交付特區政府使用，其他方艙醫院和應急醫院也在抓緊建設；由大陸國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年率領的中央援港防控專家組到港後立即深入調研，並就做好疫情防控工作提出重要意見和建議；保障供港物資的跨境鐵路貨運班列正式通車，廣大香港市民急需的醫療和生活物資源源不斷運抵香港；香港安老院舍急需的護理工、上水屠宰場急缺的屠宰師陸續趕赴香港；對香港防疫抗疫工作的報導更加全面客觀，等等。這些都充分體現了大陸中央竭盡所能、有力支援香港特區政府和全社會的抗疫工作。

夏寶龍指出，面對來勢兇猛的香港疫情，要充分認識香港疫情防控工作面臨的嚴峻性、複雜性、特殊性，做好打硬仗的思想和工作準備，全力保障香港同胞生命安全和身體健康。要全力支持特區政府進一步加強對防疫抗疫工作的有效統籌，切實履行好主體責任，特區政府的負責官員要勇於擔當、勇挑重擔、發揮好組織領導作用，以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言。