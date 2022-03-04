新竹英迪格酒店（Hotel Indigo Hsinchu Science Park）將於4月1日正式更名為Hotel EPISODE Hsinchu新竹伊普索酒店，酒店相關營運及業務皆不受此次更名影響。業主表示，將提升館內軟硬體設備，提供未來的旅客更臻完美的住宿體驗，酒店與洲際酒店集團旗下品牌英迪格酒店Hotel Indigo合作將於3月31日畫下句點。

EPISODE在中文即「集 / 篇章 / 章節」，每一次造訪就如同閱讀一本書、看一部電影，期待帶給每一位旅人不同的啟發，品牌精神 「This is your story」 也緊扣Hotel EPISODE Hsinchu品牌名稱，希望這裡能成為旅客創造故事的起點，並成為自己故事的主角。更多關於Hotel EPISODE Hsinchu新竹伊普索酒店的消息，也將於近期公布。

新竹英迪格酒店是原新竹美麗信酒店2017年11月熄燈後，原房東私募基金子樂投資決定收回並斥資億元改裝，且成立英屬維京群島商科晟公司子公司與IHG洲際酒店 集團簽訂委託管理合約，掛上洲際酒店集團旗下「英迪格酒店」(hotel INDIGO)品牌，並於2018年9月28日開幕，在台灣創下籌備國際品牌酒店最快速度紀錄。如今不到5年即換牌，再度創新紀錄。

位在新竹市公道五路上的新竹英迪格酒店也是距新竹科學園區最近的「國際牌」酒店 ，且是新竹市內第一家、新竹縣第二個國際牌酒店，占地9層、有140間客房，針對竹科商旅住宿 需求只規畫3種房型，基本房10坪至13坪，最大的複式套房20坪。為強化新竹英迪格酒店餐飲競爭力，新竹英迪格酒店並引進洲際酒店集團旗下牛排館「Char.恰」進駐飯店，為新竹第一家國際連鎖牛排館。