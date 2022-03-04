歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠今（4）日凌晨傳出失火，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）痛批俄軍從四面八方向核電廠開火，警告如果核電廠進一步爆炸，爆炸威力將會是車諾比事故的10倍，要求俄軍立即停止攻擊。烏國地方首長也透露，消防員無法抵達現場滅火。

NEW: The Zaporizhzhia nuclear power in Ukraine—the largest in Europe with six reactors—is on fire due to Russian shelling. pic.twitter.com/QooL8OHMao — Alex Salvi (@alexsalvinews) March 4, 2022

⚡️This is what the situation at the #Zaporizhzhia NPP looks like right now pic.twitter.com/1q5qguBMLs — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

路透社報導，鄰近烏克蘭安赫德鎮（Energodar）的札波羅熱核電廠4日凌晨傳出起火，安赫德鎮鎮長奧羅夫（Dmitry Orlov）指控俄軍不斷砲擊，導致核電廠失火。

監視器畫面顯示一枚彈藥擊中核電廠後瞬間起火，現場不斷竄出濃煙，彈藥也不斷從畫面中閃過去。目前尚不清楚核電廠的哪一處起火燃燒。

不過烏克蘭外長庫列巴隨後在推特發文，指控俄軍從「各個方向」向核電廠開火，「已經起火了，如果爆炸，將是車諾比事故的10倍！俄羅斯人必須立即停火。」

俄羅斯新聞社（RIA）稍早報導，消防員沒辦法為核電廠滅火，因為他們被「近距離射擊」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，奧羅夫也在臉書貼文中表示，消防員無法抵達起火點滅火，指出核電廠的第1區面臨威脅。

他稍早的貼文指出，在通往核電廠的道路上爆發激戰，烏克蘭國家衛隊正在抵禦。

他也證實已經有受害者，但不確定確切人數。