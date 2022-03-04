新制勞退基金由勞動部勞動基金運用局負責投資運用，2021年度收益數為2836億8460萬、為新制勞退成立以來新高，若以可參加收益分配的1225萬個帳戶試算，平均每名勞工可獲收益分配約達2.3萬元、其中149萬人可獲5萬元以上分紅，勞保局已在今天將收益分配金額揭示於勞工退休金個人專戶，並自同日起開放勞工朋友查詢，但若要透過郵局、勞動保障卡等仍至明天才能查詢。

勞保局說明，由於個別勞工退休金繳納的期間、金額均不相同，其參與基金運用獲得收益的貢獻度也隨之有所差異，因此每位勞工朋友實際分配到的收益並不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

據勞保局統計，此次參與收益分配的退休金個人專戶約1225萬戶，其中逾半數勞工分配金額超過1萬元、約673萬戶（占54.9％），超過2萬元者、約470萬戶（占38.3％)，介於2萬至5萬元者、約321萬戶(占26.2％)，超過5萬元者、約149萬戶(占12.2％)。

勞保局說，勞工朋友查詢收益分配金額管道相當多元，可以透過自然人憑證或健保卡卡號加戶口名簿戶號上勞保局網站「e化服務系統」查詢，或以智慧型手機、平板電腦下載「勞保局行動服務APP」查詢，或是親洽勞保局或各地辦事處臨櫃查詢。至於若要透過勞動保障卡至發卡銀行ATM或以郵政金融卡郵局ATM查詢，則要至明日才可查詢。

勞保局提醒，勞工若要領取新制勞退需年滿60歲，工作年資未滿15年者，請領一次退休金，工作年資滿15年以上者，可以選擇請領月退休金或一次退休金。