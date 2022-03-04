周四美股主要指數全面收黑，在俄羅斯持續以大量飛彈炮洗烏克蘭之際，兩國進行第二輪談判，會後同意再次舉行停火協商，投資人持續關注俄烏戰事的後續發展和影響。市場籠罩不安情緒，由特斯拉、亞馬遜等成長股帶頭下挫，那斯達克指數表現尤為疲弱，盤中一度大跌超過2%。

★主要指數

道瓊指數收跌96.69點或0.29%，為33794.66點，受油價回落激勵，早盤一度上漲漲287點。

標普500指數跌23.05點或0.53%，為4363.49點。

那斯達克指數跌214.07點或1.56%，收在13537.94點。

費城半導體指數收跌76.40點或2.24%，為3339.76點。

★消息

俄羅斯與烏克蘭結束第二輪談判，雙方在開闢人道走廊讓平民撤離方面達成共識，但在俄國要求烏克蘭去軍事化等其他議題方面仍未取得實質進展，雙方同意舉行第三輪談判。俄國代表稱俄方可能在人道走廊周邊地區停火。

加拿大宣布取消俄羅斯與白俄羅斯在世貿組織中的最惠國待遇，美國與歐盟考慮跟進。一旦歐盟取消俄羅斯在世貿組織中的最惠國待遇，俄國每年出口歐盟高達950億歐元產品恐將面臨關稅。

由中國主導的亞投行（AIIB）已暫停所有與俄羅斯和白羅斯相關的活動。

美國政府將擴大制裁俄國總統普丁的親信，其中包括8名俄羅斯富豪與其家屬，不過白宮仍然反對直接禁止俄羅斯原油進口。美國眾議院議長佩洛西則表態支持參議院擬禁止俄羅斯原油進口美國的法案。

俄羅斯主權債信評級接連遭到國際權威標普、惠譽和穆迪調降至垃圾級，周四盧布在莫斯科市場一度下挫15.4%，報118.69兌一美元，再創新低。受此拖累，其他東歐貨幣亦隨之大跌，促使匈牙利央行大舉升息3碼（75基點），調幅超出市場預估的升息2碼。

聯準會主席鮑爾周四赴參議院銀行委員會就貨幣政策發表證詞，他重申周三在眾院提出的說法，即聯準會需要在3月的會議上升息25基點，如果通膨仍然居高不下，必要時將在一次或多次會議上升息超過25個基點。他並表示今年將縮減資產負債表，並在3月會議上敲定縮表進程。

周四歐洲股重挫，泛歐STOXX 600指數大跌2%。基本金屬價格大漲帶動礦業股創下14年新高，但投資人對俄烏戰爭和對俄制裁的影響仍感擔憂，以及油氣股、銀行股大跌帶來壓力。倫敦期鋅漲破每公噸4000美元，期鎳漲逾7%，期銅價格已直逼歷史高點。

美國勞工部公布，上周（截至2月26日）美國初領失業給付人數周減1.8萬人，為21.5萬人，創下2個月新低，並少於市場預期的22.5萬人。

ISM美國2月非製造業指數為56.5，低於市場預期（61）和1月數據（59.9）。IHS Markit美國2月服務業採購經理人指數（PMI）終值為56.5，略低於先前公布的初值和市場預期的56.7。

美國1月工廠訂單成長1.4%，優於經濟學家預估的增長0.7%。

美國10年期公債殖利率尾盤跌3.3基點，為1.845%。

紐約期油收跌2.65%，為每桶107.67美元，盤中曾一度大漲5.4%，站上每桶116.57美元，創下2008年來新高。倫敦布蘭特期油收跌2.19%，為每桶110.46美元，盤中曾大漲6.12%，報每桶119.84美元。