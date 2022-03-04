標普500成長股指數下跌1.1%，價值股指數微漲0.1%。花旗出具報告，將美股和科技股的投資評級從「中性」調升為「加碼」，稱最近債息拉回有利於成長股。

City Index資深金融市場分析師Fiona Cincotta表示，大宗商品價格持續大漲將成為大麻煩，恐將引發停滯性通膨。根據美國銀行全球研究公司出具的調查報告，預期未來12個月內將出現停滯性通膨的基金經理人比例從上個月的22%增加至30%。

人力資源諮詢公司Manpower Group資深副總裁Michael Stull表示，最新公布的數據顯示美國勞動力市場展現前所未見的韌性。

Wells Fargo Investment Institute資深全球市場策略師Scott Wren表示，俄烏局勢仍然非常不穩定，目前尚不清楚市場會在哪裡落底。

Baird投資策略師Ross Mayfield表示，市場走勢完全取決於這場地緣政治衝突的發展，俄羅斯和烏克蘭未來幾周達成妥協的可能性不大，短期內、甚至中期內市場料將持續陷入劇烈震盤。

★類股

標普11大類股漲跌互見，非必需消費品類股跌2.29%，表現最疲弱，其次為科技股跌1.24%。具防禦概念的公用事業股漲1.72%，表現最佳，其次為地產股漲1.1%，必需消費品類股漲0.72%。

★重磅股

重量級科技股全面下跌，微軟跌1.42%、蘋果跌0.20%、亞馬遜跌2.73%、谷歌母公司Alphabet跌0.50%、特斯拉跌4.61%、臉書母公司Meta跌2.47%、網飛跌3.15%。

晶片股跌多漲少，德儀收漲0.53%、應材跌1.91%、英特爾跌1.92%、恩智浦跌1.94%、輝達跌2.09%、高通跌2.30%、美光跌4.42%、超微跌5.33%。

波音大跌4.5%，在道瓊指數成分股中表現最差。

★焦點股

特斯拉股價跌4.61%，儘管其位於德國的第一座歐洲汽車工廠已經獲得主管機關的最終核可。外媒報導，在拖延數個月後，該廠很快就會投入生產。

消費電子零售巨頭百思買（Best Buy）大漲8.9%，投資人對公司長期前景抱持樂觀看法，儘管因iPhone手機與PlayStation遊戲機等熱銷產品短缺，該公司去年第四季業績意外疲弱，且在供應鏈恐持續緊缺的預期下，其今年全年營收預測亦落後市場預期。

雲端數據分析軟體公司Snowflake大跌15.37%，收在224.02美元。該公司上季營收優於市場預期，但營收增長力道較前一季放緩，且本季展望意外疲弱。

★台股ADR

台股ADR全面收黑。台積電ADR跌0.75%，收在108.79美元，換算台股價格為610.55元。

聯電ADR跌0.83%，收在9.52美元，換算台股價格為53.43元。

日月光ADR跌0.81%，為7.34美元，換算台股價格為102.98元。

中華電信跌1.17%，為43.92美元，換算台股價格為123.24元。