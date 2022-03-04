俄羅斯持續與烏克蘭交戰，據外媒披露的最新衛星畫面顯示，綿延的俄羅斯軍用車輛，正駛向烏克蘭首都基輔。對此，台灣國際法學會副秘書長林廷輝直言，俄軍這麼長的軍卡隊形，排了一天就算了，但卻排了幾天之久，烏克蘭軍隊都沒有動作，反而就讓俄軍安靜排在那裡，讓人感覺肅殺之氣非常強，打得很詭異。

林廷輝昨（3日）在政論節目「關鍵時刻」上表示，現在外媒都在分析普丁的精神狀況，他認為普丁的精神狀況應該陷入一個迷惘的狀態，因為普丁在這麼短的時間拿不下烏克蘭，將使戰況變成持久戰，迫使普丁處於高度壓力狀態，不過，普丁也不是沒有打過持久戰，俄國發動的車臣戰爭就打了將近10年左右，所以現在有媒體就在分析，烏克蘭戰爭可能持續3年到5年之間，才有辦法結束。

林廷輝指出，現在烏俄戰事陷入不尋常的狀態，如衛星照片顯示，長達65公里的俄羅斯軍用車輛，正駛向烏克蘭首都基輔，若這樣的軍卡隊形，排了一天就算了，但卻排了幾天之久，在這樣情形下，為何烏克蘭空軍沒有去襲擊，就算有消息稱烏國空軍毀損嚴重，烏克蘭也可以藉由無人機發起攻勢，之前外媒不就報導烏克蘭用無人機毀掉俄軍裝甲車，為何烏克蘭這次沒有採用，反而就讓俄羅斯軍隊排在那裡，排得那麼的安靜，就讓人感覺肅殺之氣非常強。

針對現在烏俄戰爭局勢，林廷輝直言，這場戰爭打得很詭異，打到現在心戰、輿論戰層出不窮，搞到最後普丁不發瘋才怪，現在雖然俄軍在會師和集結，談判邊打邊談，但很有可能無限期談下去，陷入拖泥帶水狀態。