香港《文匯報》報導，「全港社區抗疫連線」（連線）昨天（3日）宣布，將派發大陸中央援港的5萬盒「連花清瘟膠囊」給市民作為抗疫之用，今天（4日）中午12時起市民可以透過網上登記，以先到先得形式申請，每名合資格登記者可獲發2盒24粒裝港版「連花清瘟膠囊」，預計將有2萬5000名申請者受惠。

港民可通過全港社區抗疫連線專門網頁登記申領，登記表格將於4日中午12時開放登記。港民填報的資料只會用作此次申領及派發，服務完成後就會銷毀。

連線表示，為減少接觸傳播機會及向港民提供更貼心的義工服務，這次分發會以「點到點」專人方式送達，申請者填寫網上申請時，必須選擇現時18個行政區域中，所屬的小區。並且這次只接受個人登記申請，填報地址必須為私人住宅，每個地址只會獲分配2盒「連花清瘟膠囊」。

連花清瘟研製起源於SARS期間，在甲型H1N1流感流行時期得到廣泛應用。新冠疫情發生後，鍾南山院士等多位權威專家的研究數據顯示，連花清瘟能夠有效提高臨床治癒率，對於發熱、乏力、咳嗽等症狀的治療作用明顯，且安全性較高，但連花清瘟治療在降低重症病例轉化率和提升病毒檢測轉陰率方面沒有明顯差異。目前，大陸國家新冠肺炎診療方案中將連花清瘟列為醫學觀察期的推薦中成藥之一。

中醫藥企業德善醫療創辦人、註冊中醫師張琛表示，「連花清瘟膠囊」應在出現發燒、喉嚨痛、有黃痰或咳嗽等適應症狀時服用。

張琛指出，「連花清瘟」的配方中主要是清熱解毒藥和抗病毒藥，都是一些適合溫病的藥物。如果一些人不清楚自己體質，在沒有發炎症狀時服用，就有機會因太寒涼而引致不適。她建議，當確診且有症狀出現時，才服用「連花清瘟膠囊」。若為了預防而服用，應把劑量減半，而且不能每天吃。

此外，中藥方面，「金花清感顆粒」也可用於輕型、普通型引起的發熱、咳嗽、乏力，且有化痰功效（注意孕婦禁用）。

報導稱，為應對第五波新冠疫情，應香港相關部門要求，大陸連日來緊急協調物資捐贈香港。3月2日，首趟中央鐵路援港班列，滿載50.1噸防疫物質支援香港，當中就包含了40萬盒「連花清瘟膠囊」。值得注意的是，「連花清瘟膠囊」包括了香港版和大陸版兩種版本，作為抗疫物資，均符合相關規定。