員警護送迷途幼童安全返家。（警方提供）

台中市后里區吳姓男童，日前趁祖母不注意時偷溜出門，跑到500公尺遠的超商玩玩具，民眾發現男童疑似走失報警，幼童童言童語表示「要買玩具，身上有錢」，令員警哭笑不得，警方陪著男童沿路指認周圍環境並沿途打聽，所幸最後順利護送他回家。

吳姓幼童因雙親都在工作，平日由祖母照顧，日前趁祖母不注意時，偷跑到超商玩玩具，便忘記回家的路，民眾發現該童疑似走失便報警。大甲警分局義里派出所警員潘星宇、何秩騰獲報趕赴現場關心，抵達時幼童童言童語說要買玩具，還表示身上有錢，令員警哭笑不得。

員警一邊安撫一邊以引導方式詢問，判斷幼童家應該離超商不遠，陪他沿路指認周圍環境，並向周遭鄰居打聽男童住址，最後順利護送男童回家交由祖母照顧；在家焦急如焚的祖母看到警察帶著孫子返家，感到錯愕又如釋重負，對警方深表感謝之意。

大甲警分局義里派出所所長紀適華呼籲，幼童因活動力充沛，家長需在旁看顧避免走失或發生危險，若家屬發現家中兒童不慎走失，可立即撥打110報案專線請求協助。