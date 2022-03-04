美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問台灣，有媒體報導，駐美代表處電報披露此行為「商業考量」。對此，行政院長蘇貞昌今表示，這是很惡毒的謠言，對來客非常不該，而且很不禮貌。他說，蓬佩奧在任內解除不合理的對台限制；如今腿傷，還在疫情中專程來台，至情至性，希望民眾能對他表達最高敬意，惡毒謠言別再散播。
蓬佩奧訪問台灣，蘇貞昌今赴立法院進行施政報告前被問到，有媒體報導指稱，駐美代表處電報披露蓬佩奧此行抗中保台是假，來台侵吞退伍基金才是真。對此，蘇貞昌表示，這是很惡毒的謠言，對來客非常不該，而且很不禮貌。
蘇貞昌說，蓬佩奧在任內大力支持台灣，不但加速對台軍售，同時解除很多原有的不合理對台限制，並大力支持台灣在國際上的支持，及各方面的種種作為，所以總統特別頒授「特種大綬景星勳章」表示感謝。
蘇貞昌說，蓬佩奧在卸任後以美國公民身分，可以自由到各地，雖然腿傷，仍在疫情中專程來台灣，這種至情至性，昨天跟蓬佩奧深度交換意見時，也表示對台灣的關心，及對台灣的各方面堅定支持。
蘇貞昌說，希望惡毒的謠言不要散播，同時希望全國民眾能對支持我們的友人表示最高的敬意與感謝。
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