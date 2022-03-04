全台大停電讓國人生活秩序大亂，行政院長蘇貞昌（圖）4日在立院表示，台電理應有最專業人材、最嚴謹的操作程序，日前發生初步判定是人為操作疏失不當，讓全國用戶受到很大的影響，要對因此受到不便的業者與民眾，表示最深的歉意。（張鎧乙攝）

全台大停電，經濟部長王美花僅自請處分沒請辭引發砲轟。行政院長蘇貞昌今表示，昨天停電初步判定是「人為疏失操作不當」，他已要求經濟部對台電提出完整的詳細書面報告調查，並要做最嚴厲的處分。他也說，經過這次事故，有必要解決因電力輸送而造成不便的問題，會加速北部的三接外推工作。

全台大停電，引發各界質疑，台灣若電力無虞為何一連四次大停電，工商團體也要求政府必須檢討台電內部問題，為何停電不斷，高層還能領取4.4個月的年終？對於王美花自請處分不請辭，前總統陳水扁也呼籲應當下台。

面對各界的質疑，蘇貞昌今赴立法院進行施政報告前表示，台電理應有最專業的人才、 最嚴謹的操作程序，昨天發生停電，初步判定是人為疏失操作不當，以至於全國用戶受到很大的影響。

蘇貞昌說，要對因此受到不便的業者、民眾表示最深的歉意，他也特別要求經濟部對台電，要提出完整的詳細書面報告調查，並要做最嚴厲的處分。

蘇貞昌也說，經過這次事故，他更感覺到，有必要就全台的電網在發電量足夠的情形下，卻因輸送的問題，而造成不便進行解決。他說，為加強這一方面的韌性，不必全國整個連接(電網)、不必南電北送，而是可以努力加速北部的三接外推工作。