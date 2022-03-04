303全台大停電，甚至南部部份地區到晚上9點多才恢復供電，許多人連手機都沒電了，想著該如何打發時間，有網友分享一款只需要一隻筆，就能玩得不亦樂乎的遊戲，將15顆球疊成金字塔狀，兩人輪流刪除圓球1-3顆內，畫到最後一顆的就是輸家，而這款懷舊遊戲也成功喚起不少人回憶。

有網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片，一張紙上畫上了15個小圈圈，最底部有5個圈，往上一排4個圈，再來3個、2個直到最頂部1個圈，排成金字塔的形狀，其中幾個圈圈被筆用斜線劃掉了。

原PO指出，這其實是自己小時候常玩的小遊戲，不過他高一的女兒居然說沒玩過這個，對此感嘆「也對啦，現在年輕人都在玩手機，誰在跟你玩這個，老了」。

貼文一出引起許多網友覺得懷念，「這超好玩，玩到後面超嗨」、「這個停電可以玩」、「一隻筆就能打發時間的遊戲」、「以前上課會跟同學玩這個耶」、「這個圈畫太少了吧，一下就結束了」。不過也有很多人沒玩過，內行網友就留言教學遊戲玩法，「二人玩的益智遊戲，一次可以劃1~3顆球，必須畫1條直線，二個人輪流畫，誰畫最後一顆，就輸了，很簡單的遊戲，但要動動腦」。