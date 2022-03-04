隨著醫療進步，人的壽命變得更長，卻也讓失智與大腦退化的議題更顯重要。目前醫學界普遍認為，失智症最常見的阿茲海默症，除年齡及遺傳等常見危險因子影響外，多將主因歸咎於類澱粉蛋白（amyloid）對腦部造成的傷害。不過也有許多研究陸續指出，腦神經發炎也是失智症主要原因之一，可以說「發炎是一切大腦病變的開始」。

●生活6件事害身體發炎 慢性摧毀大腦

功能醫學專家劉博仁醫師指出，2016年英國腦神經影像專家維瑞爾卡索拉羅（Valeria Calsolaro）在《阿茲海默失智期刊（Alzheimers Dement）》發表了阿茲海默症患者腦神經發炎的證據。他認為以病理解剖及神經影像科技的發現，類澱粉沉積尚不足以解釋阿茲海默症的腦部破壞，其實神經發炎才是主要的原因。

相關研究指出，壓力過大、作息紊亂、肥胖、運動不足、空汙、失眠、腸道菌相失衡、荷爾蒙及內分泌失調，甚至是電磁波等，都會神經發炎。而日常生活6種狀況，也都是發炎誘因：

生活6件事摧毀大腦。(資料來源/《劉博仁不藏私的健腦祕密》天下生活出版 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●麩質過敏常被忽略

上述6種易促發炎的誘因中，以「麩質過敏」最為人輕忽或難以分辨。劉博仁醫師在《劉博仁不藏私的健腦祕密》書中指出，根據2021年的重量級期刊《細胞（Cell）》中的一篇論文提到：小麥製品裡的蛋白質，也就是麩質，可能會造成腸道菌相失衡，增加腸黏膜通透性，引起特殊交叉抗體反應，甚至是自體抗體，去攻擊大腦中類似麩質的蛋白結構，而引起大腦退化疾病。

劉博仁醫師表示，麩質是一種廣泛存在麥製品或澱粉加工品的蛋白質，也是俗稱的麵筋；是由麥膠蛋白（gliadins）和麥穀蛋白（glutenins）組成。醫師提到，臨床上若遇到有免疫系統疾病患者時，一定會檢查急性或是慢性過敏原，這裡頭當然包括麩質。許多國外醫師也都強調無麩質（gluten-free）飲食對於控制發炎性疾病、大腦疾病、憂鬱等都有顯著好處。

●足夠纖維質對大腦有好處 但水果須總量管制 避免過多糖份

此外，包括任何添加糖的飲料、可樂、蛋糕、甜點、糖果或是精緻的碳水化合物如白麵粉、白麵條、白土司、甚至是白米飯等，都會增加血糖波動。尤其是過多的糖本身就促使人體發炎，也會造成胰島素分泌過多，導致胰島素阻抗使血管發炎，增加失智風險。

想要調理身體、變成低發炎體質，需要每日攝取足量纖維質。醫師建議，最好吃進各種顏色的蔬果均衡飲食，因為蔬果中多樣的植化素，是抗發炎的最佳推手。但要注意的是，吃水果必須每日總量管制，以免吸收了過多糖分。

衛福部建議，每餐可吃1份約拳頭大的水果，若是切塊水果的話，約大半碗到1碗是1份，每天應至少攝取2份水果，並選擇在地、當季、多樣化為宜。

至於好油來源，劉博仁醫師建議，煮菜烹飪盡量用含有單元不飽和脂肪酸的橄欖油、苦茶油、酪梨油、或是玄米油等；富含omega-3多元不飽和脂肪酸的中小型深海魚、亞麻仁籽油、海藻、堅果也是護腦好選項。

●如何判斷自己正在慢性發炎？

生活中如有害大腦發炎的不良生活或是飲食型態，最好立刻改善。尤其睡不好就不可能有健康的大腦，久坐更讓身體缺氧，最易促使大腦退化。

醫師指出，如果日常生活常常感覺疲倦、心情莫名低落、焦慮、不耐煩，或者有些消化道、皮膚與呼吸道不適症狀；另外常有無法解釋的疼痛或是經常感冒等，長期有這些問題反覆出現，很可能是身體正在慢性發炎的警訊，不要忽視。