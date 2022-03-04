俄羅斯攻打烏克蘭，雙方在首都基輔短兵相接，不過有軍事專家卻發現，原有一列長達64公里的坦克車隊往基輔方向前進，卻在距離首都25.7公里外的地點停留，且已經長達3天沒有動靜，此事引起熱議。專家們認為，俄羅斯軍隊可能遇到機械故障問題或因為環境限制而放緩攻打速度。

綜合BBC、CNN報導，英國專家認為此事確實有點詭異，俄羅斯軍隊的行動出現延遲，可能是受到烏軍的抵抗或遇到機械故障等狀況，美國國防部發言人John Kirby則保守表示，很難判斷坦克車隊突然靜止的原因，但從過去經驗來看，當俄軍的後勤出狀況時，會以謹慎重新編制及再次評估等方式克服問題。

報導指出，坦克車隊長達3天沒有移動，可能導致士兵戰鬥意志下降，後勤補給的流失速度也會增快，甚至可能因此成為烏克蘭軍隊鎖定攻擊的目標，並使俄羅斯攻打烏克蘭的效率下滑。

不僅如此，有軍事專家透露，烏克蘭每年早春跟晚秋時，有部分地區會因天氣緣故陷入泥濘，將使俄羅斯坦克的移動出現問題，軍事專家Trent Telenko也認為，他親自看過一些困在烏克蘭泥濘地型的俄軍坦克，認為其車輛輪胎的保養不良，所以得避免離開主要道路以防受困。