興達電廠開關場事故釀303全台大停電，經濟部長王美花昨天第一時間向國人道歉，昨晚再率台電高層開記者會，稱初步調查事故是人為操作疏失，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利已請辭，王美花則自請處分。王美花今赴立院備詢前受訪重申3天內會提出報告，3天後行政院會處理責任問題，對於是否請吃雞排未回應。

昨天全台大停電，引爆民怨炸鍋。行政院長蘇貞昌上午率部會首長到立院進行施政報告與備詢，大批媒體在青島側門等候經濟部長王美花到來，面對媒體，王美花坦然接受媒體採訪。

被問到遭在野黨點名下台負責，王美花說，蘇貞昌請經濟部在3天之內，把事故原因、怎麼改善提出報告，經濟部這3天會盡快向外界澄清全台停電，3天之後，關於責任的問題，行政院會在處理。

王美花表示，對於這樣的一個事故，她昨天也跟國人表達最深的致歉，大家的意見都會虛心接受、檢討，真正來解決問題。媒體追問，先前和鴻海創辦人郭台銘對賭缺電就請吃雞排，是否兌現承諾，王美花並未回應，旋即步入議場。