澎湃新聞4日報導，中共中央紀委國家監委網站3日通報，遼寧金融控股集團黨委書記、董事長劉波因涉嫌嚴重違紀違法被查。履歷資料顯示，他曾任遼寧省聯社主任、地方金融監管局局長等。加上劉波，已有3名曾在遼寧省聯社擔任過一、二把手的領導幹部落馬。年初以來，大陸金融領域已有至少14人被通報，其中4人被開除黨籍，3人被開除黨籍政職「雙開」，7人被監察調查。

據報導，近期，遼寧省反腐重拳不斷，與該省銀行業的金融風險處置工作有關。具體而言，在劉波被查前一日，遼寧阜新農商行行長牛繼良被查；2月25日，遼寧省3名幹部同日被查，他們曾分別在葫蘆島銀行、錦州銀行、丹東銀行等風險級別較高的中小銀行所在地擔任市長或副市級幹部。更早之前，遼寧省聯社前理事長王中印於2021年4月在任內被查，後於今年2月14日被「雙開」。

大陸央行金融穩定局3日發文指出，經過集中攻堅，中國金融體系長期積累的風險點得到有效處置，其中包括穩妥處置錦州銀行等一批對金融體系有較大風險外溢性的中小金融機構風險。該文還提及包括遼寧省在內的地方中小法人機構改革化險取得突破，其中，遼瀋銀行於去年6月順利開業。

中紀委監委網站顯示，劉波涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。履歷資料顯示，劉波生於1966年3月，早年在遼寧省財政廳債務處工作，2018年10月任遼寧省地方金融監督管理局黨組書記、局長。2020年12月被調往遼寧金融控股集團擔任黨委書記、董事長，於任內被查。

報導稱，值得注意的是，遼寧省有多名農信系統幹部或前一把手被查。除了阜新農商行前行長牛繼良，2月25日，曾擔任遼寧省聯社首任理事長的都本偉被查，同日被查的還有盤錦市委常委、政法委書記吳國丹，錦州市政府前副市長張忠龍，他們曾分別在丹東銀行、錦州銀行所在地任職。

更早之前，遼寧省聯社前理事長王中印也於2021年4月在任內被查，後於今年2月14日被雙開，加上都本偉與劉波，已有3名曾在該省聯社擔任一、二把手的領導幹部落馬。

報導指出，年初以來，金融領域反腐延續高壓態勢。就在劉波被查同日，中紀委網站還通報了銀保監會深圳監管局前二級巡視員江裕棠已被雙開。履歷資料顯示，江裕棠現年60歲，已近退休年齡並退居二線，曾任深圳監管局黨委委員、副局長。

經查，江裕棠存在違規收受禮品、禮金、消費卡，違規接受宴請，要求監管物件安排高爾夫球活動；違規干預插手被監管機構人事安排；違規從事營利活動，持有非上市公司股份等違法違規行為。此外，他還利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物，涉嫌受賄犯罪。是保險監管領域黨員領導幹部嚴重違紀違法的典型，性質嚴重、影響惡劣，應予嚴肅處理。

據《深圳證券時報》旗下「券商中國」澎湃號不完全統計，年初以來，金融領域已有至少14人被通報，其中4人被開除黨籍，3人被雙開，7人被監察調查。

大陸國家開發銀行前黨委委員、副行長何興祥於1月26日被雙開，2月13日據新華社報導，檢方以涉嫌受賄罪、違規出具金融票證罪、違法發放貸款罪、隱瞞境外存款罪對何興祥作出逮捕決定。

此外，還有中國人民銀行昆明中心支行前黨委書記、行長楊小平，光大銀行前黨委副書記、副行長張華宇等因涉嫌嚴重違法正在接受調查。