運動用品大廠耐吉（Nike）與家具品牌宜家家居（IKEA）3日（周四）宣布關閉俄羅斯門市，顯示貿易限制與供應中斷促使企業面臨在俄國停止營運的政治壓力。

宜家家居表示，位於俄羅斯與其盟友白俄羅斯的門市已暫停營業，影響約1.5萬員工，「戰爭不但對人們造成巨大影響，也導致供應鏈和貿易情況的嚴重受阻，這也是決定暫停俄羅斯運作的原因。」

耐吉表示，對於烏克蘭災難性的危機感到相當沉重，當前情勢不斷變化，加劇在俄羅斯營運的挑戰。