耐吉與IKEA宣布關閉俄羅斯門市 09:432022/03/04 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運動用品大廠耐吉（Nike）與家具品牌宜家家居（IKEA）3日（周四）宣布關閉俄羅斯門市，顯示貿易限制與供應中斷促使企業面臨在俄國停止營運的政治壓力。 宜家家居表示，位於俄羅斯與其盟友白俄羅斯的門市已暫停營業，影響約1.5萬員工，「戰爭不但對人們造成巨大影響，也導致供應鏈和貿易情況的嚴重受阻，這也是決定暫停俄羅斯運作的原因。」 耐吉表示，對於烏克蘭災難性的危機感到相當沉重，當前情勢不斷變化，加劇在俄羅斯營運的挑戰。 投資型保單連到俄羅斯基金 壽險公會議定 三大處理方向 俄羅斯擁關鍵原物料 制裁考驗科技產業供應鏈 #巨大 #俄羅斯 #耐吉 #門市 #IKEA 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阻斷非蘋機銷俄 聯發科、高通 禁晶片出口俄國 04:102022/03/04 財經要聞 俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊撤離平民 03:362022/03/04 國際 美澳印日領導人召開緊急會議 警惕北京對台採取行動 09:072022/03/04 國際 美制裁俄羅斯寡頭成員 克宮發言人、俄國超級富豪在列 05:132022/03/04 國際 烏俄戰爭越打越安靜 國際法專家驚呼：很詭異 09:262022/03/04 政治 阿緯餐廳SOP度停電危機 謝老婆不打擾 04:102022/03/04 娛樂新聞 俄烏戰 兩岸更應修好 04:102022/03/04 時論廣場 美歐出口制裁 擴及白俄羅斯 04:102022/03/04 財經要聞 富時羅素、MSCI指數剔除俄股 04:102022/03/04 全球財經 第二輪談判 俄開停火條件 烏盼建人道主義走廊 04:102022/03/04 國際大事 壽險1,382億俄債減損 恐認在2月 04:102022/03/04 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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