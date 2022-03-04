歐股在周四大幅下挫。儘管大宗商品價格上升，提振了礦業股表現，但市場擔憂對俄羅斯制裁產生的影響，拖累了市場情緒。

周四泛歐Stoxx 600指數跌8.97點或2.01%，為437.36點，完全抹去了早盤的升幅，旅遊股和零售股領跌。

礦業股收漲0.56%，盤中更觸及2008年以來的高點。由於對俄羅斯入侵烏克蘭產生的供應擔憂，基本金屬價格創新高，推進礦業股表現。

由於歐洲有數個國家依賴俄羅斯天然氣供應，市場擔憂此次危機將引起歐洲通膨升高和經濟成長受阻等問題。

泛歐Stoxx指數正準備迎接本周邁向連續第三周的下跌。

愛馬仕投資管理的歐股投資組合經理Chi Chan表示，作為衝突最鄰近的地區，從市場情緒的角度來看，歐洲是最緊張不安的，我們也已經看到(歐洲)成長受到衝擊的可能性正在增加。大宗商品價格的飆升，將擠壓實質所得，將對消費者信心帶來負面影響。

油價創下近十年新高後，交易出現波動，石油股下跌3.8%，並從近兩年高點回落。

銀行股下跌1.6%，延續了本周稍早的大跌跌勢。歐洲銀行業對俄羅斯曝險較多，另金融制裁多牽涉到銀行業；此外，市場也削弱了歐洲央行(ECB)的升息預期。

法國興業銀行跌0.8%，並徘徊在近一年的低位。該行此前提出警告，稱俄羅斯可能會剝奪該行在當地的營運；興業銀行為俄羅斯最大的外國銀行之一，對俄國曝險高達200億美元。

德國DAX指數跌2.16%，來到13698點，為近一年的低點。在公用事業股拖累下，西班牙IBEX指數跌3.7%。

公用事業股和汽車股為歐股表現最差的板塊，分別跌3.5%和3.8%。

倫敦證交所集團大漲9.6%，該集團表示，對俄羅斯的制裁對其業務僅有少量的影響。

漢莎航空跌8.2%，該德國公司稱，由於烏克蘭治戰爭和疫情，無法對2022年提供詳細的前景展望。