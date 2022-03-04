一名黃姓男子因發現女友手機內有與其他男性的親密合照，醋勁大發之下動手毆打女友，甚至等打累了兩人雙雙入睡，睡醒又向女方強索「最後一次」的分手砲，照樣性侵遍體麟傷的女友。台北地院參酌，女方、證人證詞及驗傷單，分別依強制性交罪判處黃男徒刑3年6月，傷害罪徒刑3月。全案可上訴。

據檢方調查，黃姓男子於2018年1月開始與被害人交往，2019年6月11日黃男至女友北市文山區住處，卻發現女方手機內有與其他男人的親密合照，兩人當場爆發口角，接著在隔日凌晨連續掌摑被害人，拉扯女方頭髮，痛毆被害人手腕、手臂及臀部，連被害人趁隙逃離住處，又被吳男拉回屋內繼續痛打。

等到黃男打累了，與被害人於房內各自入睡，不料黃男清晨5時醒來餘怒未消，竟要求被害人說「來做最後一次」，隨即不顧女方意願暴力性侵，直到6時黃男要上班方才離去，被害人於是向張姓及吳姓友人求救，並驗傷報警，隨即搬離該處。

開庭時，黃男否認性侵，辯稱自己因看到被害人與其他男人泡溫泉的合照而暴怒，吵完架待雙方冷靜下來，被害人主動問他「要不然我們來做最後一次」，因此並沒有強迫女方。但張姓證人供稱，當自己接獲被害人痛哭來電，並會同警察到場時，看到被害人明顯眼睛臉頰瘀青、雙手有勒痕」。吳姓證人也表示，被害人曾傳送自己被打傷的照片給他，還在訊息中表示「救我」。

合議庭審理後，認定黃男強邀被害人分手炮時，被害人因極度畏懼，為求自保才選擇放棄抵抗，並不代表當下願意與黃男發生性行為，因此依照相關卷證判決黃男有罪。