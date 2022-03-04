烏克蘭近期遭到俄羅斯無情攻打，造成死傷慘重，國內體育賽事也受到嚴重影響，足球超級聯賽很早就宣布至少停賽30天，不少運動員還得提槍上戰場抗敵，而說到烏克蘭運動員，這次代表國家參加北京冬季帕運的選手可說是舉步維艱，他們冒著戰火一路向前行，在昨天平安抵達北京！

Having braved bombs and gunfire, Ukraine's athletes have made it safely to Beijing ahead of the Winter Paralympics that begin on Friday, in what Ukrainian paralympic committee president Valeriy Sushkevych described as a miracle. https://t.co/IfqcDrkUl0 — Reuters Sports (@ReutersSports) March 3, 2022

2022年北京冬季帕運將於今天開幕，昨天國際帕拉林匹克委員會(IPC)緊急宣布，取消俄羅斯、白俄羅斯參加此賽事的權力，就連以中立(無國籍)身份參賽也不行，而烏克蘭仍能繼續派員出賽，但國內情勢相當危險，不得不說此情況下遠赴北京是非常冒險的事。

對此烏克蘭帕委會主席舒克維奇(Valeriy Sushkevych)感到非常欣慰且不可思議，直呼這一切真是奇蹟，他說：「不參加北京帕運是比較容易的選擇，我們參加帕運不單參賽而已，而是傳達一項訊息，烏克蘭不但現在是一個國家，未來還會是一個國家」。

Special moment today with IPC President @parsonsandrew meeting Ukrainian Paralympic Committee President Valeriy Sushkevych. #Beijing2022 pic.twitter.com/YZut5tCnXC — Craig Spence (@craigspence) March 3, 2022

接著他道出選手成功抵達北京有多不容易：「我們花超過4天4夜才抵達北京，我們能在這裡是奇蹟！」確實這一切令人難以想像，目前烏克蘭境內不只基輔、哈爾科夫等地受到嚴重攻擊，連機場和許多重要地段都難逃一劫，對參與北京冬季帕運的20位烏克蘭選手、代表團來說非常艱困。