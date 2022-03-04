烏克蘭近期遭到俄羅斯無情攻打，造成死傷慘重，國內體育賽事也受到嚴重影響，足球超級聯賽很早就宣布至少停賽30天，不少運動員還得提槍上戰場抗敵，而說到烏克蘭運動員，這次代表國家參加北京冬季帕運的選手可說是舉步維艱，他們冒著戰火一路向前行，在昨天平安抵達北京！
2022年北京冬季帕運將於今天開幕，昨天國際帕拉林匹克委員會(IPC)緊急宣布，取消俄羅斯、白俄羅斯參加此賽事的權力，就連以中立(無國籍)身份參賽也不行，而烏克蘭仍能繼續派員出賽，但國內情勢相當危險，不得不說此情況下遠赴北京是非常冒險的事。
對此烏克蘭帕委會主席舒克維奇(Valeriy Sushkevych)感到非常欣慰且不可思議，直呼這一切真是奇蹟，他說：「不參加北京帕運是比較容易的選擇，我們參加帕運不單參賽而已，而是傳達一項訊息，烏克蘭不但現在是一個國家，未來還會是一個國家」。
接著他道出選手成功抵達北京有多不容易：「我們花超過4天4夜才抵達北京，我們能在這裡是奇蹟！」確實這一切令人難以想像，目前烏克蘭境內不只基輔、哈爾科夫等地受到嚴重攻擊，連機場和許多重要地段都難逃一劫，對參與北京冬季帕運的20位烏克蘭選手、代表團來說非常艱困。
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