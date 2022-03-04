大陸國家衛健委今天（4日）通報，昨天（3月3日0—24時）新增確診病例294例。其中境外輸入病例233例（廣東117例，上海43例，廣西26例，四川13例，北京9例，浙江7例，河南5例，天津3例，吉林3例，福建2例，山東2例，雲南2例，黑龍江1例）。

昨天（3月3日0—24時）通過口岸聯防聯控機制，上海報告43例新增境外輸入性新冠肺炎確診病例，其中8人來自台灣，相關細節如下：

病例5為美國籍，在台灣探親，自台灣出發，於2022年2月21日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

病例9、病例10均為台灣居民，在台灣探親，自台灣出發，乘坐同一航班，於2022年2月12日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察。閉環落實健康監測，其間核酸檢測異常。市疾控中心實驗室復核為陽性。經市級專家組會診，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

病例12為台灣居民，在台灣生活，自台灣出發，於2022年2月13日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，解除隔離前出現症狀，即送指定醫療機構隔離排查。經專家組會診，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

病例14—病例16均為台灣居民，病例14、病例15系親屬關係，病例14—病例16在台灣探親，自台灣出發，於2022年2月16日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，解除隔離前出現症狀，即送指定醫療機構隔離排查。經專家組會診，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

病例21為台灣居民，在台灣探親，自台灣出發，於2022年2月26日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

此外，大陸本土病例61例，其中以廣東22例最多，均在深圳市；內蒙古9例居次，均在呼和浩特市。剩下還有：河北5例，其中邢台市4例、石家莊市1例；吉林5例，其中延邊朝鮮族自治州4例、吉林市1例；湖北4例，均在武漢市；雲南4例，其中紅河哈尼族彝族自治州2例、保山市1例、德宏傣族景頗族自治州1例；黑龍江3例，均在哈爾濱市；廣西3例，均在防城港市；上海2例，其中閔行區1例、松江區1例；浙江2例，均在溫州市；天津1例，在東麗區；江蘇1例，在徐州市）。