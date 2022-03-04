最近香港疫情嚴峻，單日病例天天達上千例，死亡比例也增加甚至超越美國，使許多藝人選而居家防疫，盼這波疫情能趕快平息。擁有E級傲人上圍並被封為香港波神的女星白雲，昨(3日)則曬出穿低胸裝在家玩牌的照片，其中一張可見她前傾倒出雪白雙峰，可能怕畫面太過香豔刺激便用貼圖蓋住，引來網友敲碗求看原圖。

白雲先前發文：「12點前拍攝完美結束，感恩一直能做自己喜歡的事情，我知道這是因為很多愛我的人一直在支持和保護我，感激你們，我也好愛你們」，未料因為疫情加重，許多拍攝工作都被迫暫時停止，加上先前連日下雨，讓她無奈抱怨：「雨一直下，連每天期待的和狗狗夜跑活動也沒有了。工作也取消。大家都在做什麼呢？有空的介不介意msg我或打個電話？我這個人很被動，在家呆（待）到就發毛」。

因疫情被困在家，白雲穿上朋友送的戰衣在家玩牌。（圖／翻攝自snowybai IG）

因疫情受困在家中多日的白雲，先前曬出自己在家中豪宅陽台，身穿中空裝的性感照片，直說：「感覺自己冬眠了一星期，之後也不知道要呆（待）在家多久，但人總要做點讓自己快樂的事，穿上無用武之地的新衣服、化個妝，pose擺起來，第一次嘗試千鳥格。拍完，放縱一下，吃熱狗，無論身困何地，都要盡全力爭取快樂和自由」，最後並下Hashtag說：「snowy居家日誌」、「我們一起加油」。

昨白雲又分享好友過年時送的新衣，決定現在就拿出來穿來打牌，笑說：「在家呆（待）著沒關係，把所有玩具都拿出來玩個遍」，並分享玩了撲克牌、象棋、跳棋，「有點像回到大學迎新營可惜人太少」，而照片中她低胸短版紅色火辣上衣上身，露出超長事業線，下半身的短裙也讓她充滿女人味的臀部曲線一覽無遺，網友開心回應：「不計其他，（妳）性格是可愛類型」、「白雲女神！好多人流鼻血呀！」、「Beautiful girl，身材好好」、「快移開那個心心」。